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Нацбанк запретил банкам операции с российскими и беларускими рублями

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 08:46
Нацбанк запретил банкам операции с российскими и беларускими рублями - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины (НБУ) запретил уполномоченным учреждениям совершать любые валютные операции с использованием российских и беларуских рублей, сообщает пресс-служба НБУ.

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Отмечается, что правление НБУ внесло соответствующие изменения в постановление от 24 февраля 2022 года "О работе банковской системы в период введения военного положения".

Согласно ему, Нацбанк ввел также запрет на выполнение обязательств перед юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождение в России или в Беларуси.

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Наталия Фреик
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