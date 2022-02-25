Нацбанк запретил банкам операции с российскими и беларускими рублями

Национальный банк Украины (НБУ) запретил уполномоченным учреждениям совершать любые валютные операции с использованием российских и беларуских рублей, сообщает пресс-служба НБУ.

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Отмечается, что правление НБУ внесло соответствующие изменения в постановление от 24 февраля 2022 года "О работе банковской системы в период введения военного положения".

Согласно ему, Нацбанк ввел также запрет на выполнение обязательств перед юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождение в России или в Беларуси.

В пять утра 24 февраля Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников.

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Наталия Фреик

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