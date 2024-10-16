Україна відмовиться від розрахунку офіційного курсу гривні до рубля
Національний банк планує незабаром відмовитися від розрахунку офіційного курсу гривні до російського рубля, а також деяких інших валют: білоруського рубля, іранського ріала тощо. Про це повідомляється на сайті НБУ.
Зараз в Україні два переліки валют для розрахунку офіційного курсу – щоденний (33 валюти) і щомісячний (24 валюти).
Нацбанк збирається сформувати з них один щоденний кошик, куди входитимуть валюти першої групи класифікатора та валюти країни, які забезпечують не менше 95% товарообігу з Україною.
Це означає, що у кошику залишиться тільки 44 валюти, серед яких не буде рубля.
Також з валютного кошика вибувають валюти Білорусі, Алжиру, Бразилії, Вірменії, Домініканської Республіки, Іраку, Ірану, Марокко, Киргизстану, Таджикистану, Тунісу.
Ось які валюти залишаться:
Перелік коригуватиметься один раз на три роки або частіше, якщо за валютами, які до нього входять, товарообіг з Україною знизиться нижче рівня 90%.
- Постанова НБУ №18 від 24 лютого 2022 року забороняє будь-які грошові операції з російським та білоруським рублем, але у листопаді 2023 року Верховна Рада зробила виняток для безготівкового продажу рублів.
- На початку 2024 року Національний банк тимчасово, до кінця грудня, дозволив клієнтам банків продати російські чи білоруські рублі, які є на їхніх рахунках.