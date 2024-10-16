Україна відмовиться від розрахунку офіційного курсу гривні до рубля

Національний банк сформує новий валютний кошик, де не буде валют Росії, Білорусі та Ірану

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Національний банк планує незабаром відмовитися від розрахунку офіційного курсу гривні до російського рубля, а також деяких інших валют: білоруського рубля, іранського ріала тощо. Про це повідомляється на сайті НБУ.

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Зараз в Україні два переліки валют для розрахунку офіційного курсу – щоденний (33 валюти) і щомісячний (24 валюти).

Нацбанк збирається сформувати з них один щоденний кошик, куди входитимуть валюти першої групи класифікатора та валюти країни, які забезпечують не менше 95% товарообігу з Україною.

Це означає, що у кошику залишиться тільки 44 валюти, серед яких не буде рубля.

Також з валютного кошика вибувають валюти Білорусі, Алжиру, Бразилії, Вірменії, Домініканської Республіки, Іраку, Ірану, Марокко, Киргизстану, Таджикистану, Тунісу.

Ось які валюти залишаться:

Перелік коригуватиметься один раз на три роки або частіше, якщо за валютами, які до нього входять, товарообіг з Україною знизиться нижче рівня 90%.