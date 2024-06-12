США запровадили широкий пакет санкцій проти Росії. На Мосбіржі зупинилися торги доларом

Спільні зусилля Мінфіну та Держдепартаменту спрямовані проти більш ніж 300 фізичних осіб та організацій як у Росії, так і за її межами

Міністерка фінансів США Джанет Єллен (Фото - EPA)

Сполучені Штати в середу, 12 червня, різко розширили санкції проти Росії. Спільні зусилля Мінфіну та Держдепартаменту спрямовані проти більш ніж 300 фізичних осіб та організацій як у Росії, так і за її межами, повідомило Міністерство фінансів США.

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Нові обмеження запровадили на тлі підготовки президента Джо Байдена та інших лідерів Групи семи до саміту, який цього тижня пройде в Італії.

Санкційні списки поповнили понад 300 фізичних осіб та більш як 200 компаній із Росії та Китаю, які допомагають Кремлю продовжувати війну проти України та ухилятися від санкцій.

Обмеження стосуються фізичних та юридичних осіб з Росії, Білорусі, Болгарії, Британських Віргінських островів, Казахстану, КНР, Киргизстану, Об'єднаних Арабських Еміратів, Сербії, Туреччини та ПАР.

Також відомство збільшило список російських організацій, за співпрацю з якими вводитимуться вторинні обмежувальні заходи.

Санкції поширюються на п’ять російських банків – Промсвязьбанк, Внешэкономбанк, Сбербанк Росии, ВТБ Банк і ВТБ Капитал Холдинг, а також їхні закордонні представництва.

Сьогоднішні дії США також завдають удару по шляхах постачання матеріалів і обладнання до РФ з третіх країн.

Міністерство фінансів повідомило, що завдяки новим обмеженням іноземні фінансові установи, які надають послуги російському військово-промисловому комплексу, можуть зіткнутися з вторинними санкціями.

Санкції, зокрема, обмежать можливості російського військово-промислового комплексу користуватися американським програмним забезпеченням та послугами у галузі інформаційних технологій.

"Ми підвищуємо ризики для фінансових інститутів, що взаємодіють з російською військовою економікою, усуваємо шляхи для ухилення від санкцій, а також скорочуємо здатності Росії отримувати вигоду від доступу до іноземних технологій, обладнання, програмного забезпечення та ІТ-послуг", – зазначила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Мінфін США ввів санкції проти Мосбіржі та Національного клірингового центру, який відповідає, зокрема, за валютні торги. Це фактично означає ізоляцію від доларової системи. Мосбіржа вже оголосила, що з 13 червня припиняє торги доларом та євро.

Санкції також торкаються більш ніж десяти транснаціональних мереж, що надають підтримку російському виробництву безпілотників та засобів захисту від БпЛА, промислового обладнання та мікроелектроніки.

Крім того, США вживають заходів, покликаних обмежити доходи Росії від збуту зрідженого газу. Під американські санкції потрапили проєкти "Арктик СПГ 1" та "Арктик СПГ 3" (газові свердловини "Новатека" на Гиданському півострові), "Газпром Инвест" та сім російських суден для перевезення LNG.

Також у списку "Уралвагонзавод", "Кировэнергомаш", Муромський машинобудівний завод, страхова компанія "Согаз", Інститути РАН високих температур і сильнострумової електроніки.

Запроваджені обмеження покликані утруднити для Росії отримання найважливіших технологій, а також підвищити націнки на товари. Пакет, ухвалений у середу, націлений на торгівлю між Росією та постачальниками для її війни на суму понад $100 млн.