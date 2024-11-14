Причиною здорожчання долара та здешевлення золота стало зростання очікувань щодо економічної політики Дональда Трампа. Зокрема, податкових змін, дерегуляції та можливих інфраструктурних витрат.

Це підвищило дохідність американських облігацій та зміцнило долар. Що своєю чергою сприяло падінню вартості золота, яке стало менш привабливим через зростання реальних відсоткових ставок.

Чого чекати від цін на золото та курсу долара та як це вплине на Україну – у матеріалі LIGA.net

Що сталося

Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США 5 листопада долар та біткоїн оновили рекордні показники та показали зростання. А ціни на золото та нафту сильно знизились. Про це свідчили дані торгів за 6 листопада.

6 листопада спотова ціна золота впала на 2,8% – до $2667,19 за унцію. Нагадаємо, що наприкінці жовтня золото досягло нового рекорду у $2,730 за унцію та впевнено трималося на цих позиціях до виборів у США.

Динаміка змін цін на золото. Джерело: BillionVault