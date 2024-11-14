Причиной удорожания доллара и удешевления золота стал рост ожиданий, касательно экономической политики Дональда Трампа. В частности, налоговых изменений, дерегуляций и возможных инфраструктурных расходов.

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Это повысило доходность американских облигаций и укрепило доллар. Что в свою очередь способствовало падению стоимости золота, которое стало менее привлекательным из-за роста реальных процентных ставок.

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Что произошло

После победы Дональда Трампа на выборах президента США 5 ноября доллар и биткоин обновили рекордные показатели и показали рост. А цены на золото и нефть сильно упали. Об этом свидетельствовали данные торгов за 6 ноября.

6 ноября спотовая цена золота упала на 2,8% – до $2667,19 за унцию. Напомним, что в конце октября золото достигло нового рекорда в $2,730 за унцию и уверенно держалось на этих позициях до выборов в США.

Динамика изменений цен на золото. Источник: BillionVault