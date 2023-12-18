Курс євро знизився. Готівкові курси валют

Фото: Музей грошей НБУ

У понеділок, 18 грудня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, виріс на 1 коп. і склав 37,07 грн. Курс продажу впав на 1 коп. до 37,65 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,8 грн, максимальний – 37,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,44 грн, максимальний – 37,9 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 4 коп. і складає 40,2 грн. Курс продажу опустився на 9 коп. до 41,19 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,3 грн, максимальний – 40,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,8 грн, а максимальний – 42 грн.

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