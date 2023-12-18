Курс евро снизился. Наличные курсы валют

Фото: Музей денег НБУ

В понедельник, 18 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1 коп. и составил 37,07 грн. Курс продаж упал на 1 коп. до 37,65 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,8 грн, максимальный – 37,3 грн. Для продажи минимальный курс – 37,44 грн, максимальный – 37,9 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 4 коп. и составляет 40,2 грн. Курс продаж опустился на 9 коп. до 41,19 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,3 грн, максимальный – 40,7 грн. Для продажи минимальный курс – 40,8 грн, а максимальный – 42 грн.

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