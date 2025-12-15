Для помощи эвакуированным животным собрали 2 млн грн монетами: передали UAnimals
Участники благотворительной акции #PowerCoins, организованной Национальным банком Украины и благотворительной организацией UAnimals, собрали монетами более 2 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Эти денежные средства будут направлены на лечение животных, пострадавших от войны, построение будок, вольеров и еду для приютов с эвакуированными животными, а также корма для бездомных животных на прифронтовых территориях.
Акция продолжалась по всей Украине в течение почти трех месяцев – с 15 сентября по 5 декабря этого года. В рамках акции собирали монеты номиналом 10, 50 копеек и 1, 2, 5, 10 гривен. Банки-партнеры #PowerCoins – Ощадбанк и ПУМБ – переводили собранные денежные средства на счет UAnimals.
К акции присоединились более 115 000 школьников, студентов и педагогов из почти 700 учебных заведений.
"Более 2 миллионов гривен, собранных монетами, – это не просто деньги, а символ заботы детей, педагогов, студентов и многих украинцев о тех, кто не может сам себя защитить. Мы благодарны каждому участнику и партнерам за доверие и активность", – отметила директор департамента коммуникаций Национального банка Юлия Евтушенко.
- С 1 октября 2025 года НБУ начал выводить из обращения монеты номиналом 10 копеек. Однако эти монеты остаются платежным средством: их и в дальнейшем должны принимать в магазинах, банках и сфере услуг.
- 1 декабря НБУ выпустил новые монеты 10 грн, посвященные Крыму, Донецкой и Луганской областям.
