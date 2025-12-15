Для тварин з прифронтових районів зібрали 2 млн грн монетами: НБУ про акцію для UAnimals

Фото: UAnimals

Учасники благодійної акції #PowerCoins, організованої Національним банком України та благодійною організацією UAnimals, зібрали монетами понад 2 млн грн. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Ці кошти будуть спрямовані на лікування тварин, які постраждали від війни, побудову будок, вольєрів та їжу для прихистків з евакуйованими тваринами, а також корми для безпритульних тварин на прифронтових територіях.

Акція тривала по всій Україні впродовж майже трьох місяців – з 15 вересня до 5 грудня цього року. У межах акції збирали монети номіналом 10, 50 копійок та 1, 2, 5, 10 гривень. Банки-партнери #PowerCoins – Ощадбанк та ПУМБ – переказували зібрані кошти на рахунок UAnimals.

До акції долучилися понад 115 000 школярів, студентів та освітян із майже 700 навчальних закладів.

"Понад 2 мільйони гривень, зібраних монетами, – це не просто гроші, а символ турботи дітей, педагогів, студентів і багатьох українців про тих, хто не може сам себе захистити. Ми вдячні кожному учаснику та партнерам за довіру й активність", – зазначила директорка департаменту комунікацій Національного банку Юлія Євтушенко.