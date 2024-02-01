Курси долара і євро знижуються. Курси валют у банках
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У четвер, 1 лютого, середній курс готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, впав на 12 коп. Курс купівлі склав 37,54 грн, курс продажу – 38,13 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 37,2 грн, максимальний –  37,85 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,95 грн, максимальний – 38,3 грн.

Середній курс купівлі євро знизився на 16 коп. і склав 40,66 грн. Курс продажу опустився на 12 коп. — до 41,62 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 40,1 грн, максимальний – 41,1 грн. Для продажу мінімальний курс –  41,3 грн, а максимальний – 42 грн.

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