Курсы доллара и евро снижаются. Курсы валют в банках

Курс доллара упал на 12 коп., курс евро – на 16

Фото: Pexels

В четверг, 1 февраля, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 12 коп. Курс покупки составил 37,54 грн, курс продажи – 38,13 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37,2 грн, максимальный – 37,85 грн. Для продажи минимальный курс – 37,95 грн, максимальный – 38,3 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 16 коп. и составил 40,66 грн. Курс продаж опустился на 12 коп. — до 41,62 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 40,1 грн, максимальный – 41,1 грн. Для продажи минимальный курс – 41,3 грн, а максимальный – 42 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также