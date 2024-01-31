Акції одного з найбільших регіональних банків США несподівано впали на 45%

Акції американського New York Community Bancorp обвалились на 45% після публікації звітності

Фото: Tdorante10, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

У США несподівано обвалились акції банківського холдингу New York Community Bancorp, який минулого року викупив активи збанкрутілого Signature Bank, пише Bloomberg.

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У середу компанія опублікувала річну звітність, яка виявилася гіршою за очікування ринку. З'ясувалося, що в четвертому кварталі банк отримав $252 млн збитків замість $206 млн прибутку, який прогнозували аналітики. Дохід був лише $886 млн замість прогнозованих $932 млн, а квартальні дивіденди банк вирішив зменшити втричі – до 5 центів за акцію.

Після цього їхня вартість впала на 45%, і торги ними довелося призупинити.

Банк пояснив, що обмежив дивіденди через потребу в збільшенні резервів.

"Хоча ці необхідні дії негативно вплинули на наші результати за четвертий квартал, ми впевнені, що вони [...] створюють міцну основу для подальшого розвитку", – прокоментував звітність гендиректор банку Томас Кангемі.