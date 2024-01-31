Акції одного з найбільших регіональних банків США несподівано впали на 45%
У США несподівано обвалились акції банківського холдингу New York Community Bancorp, який минулого року викупив активи збанкрутілого Signature Bank, пише Bloomberg.
У середу компанія опублікувала річну звітність, яка виявилася гіршою за очікування ринку. З'ясувалося, що в четвертому кварталі банк отримав $252 млн збитків замість $206 млн прибутку, який прогнозували аналітики. Дохід був лише $886 млн замість прогнозованих $932 млн, а квартальні дивіденди банк вирішив зменшити втричі – до 5 центів за акцію.
Після цього їхня вартість впала на 45%, і торги ними довелося призупинити.
Банк пояснив, що обмежив дивіденди через потребу в збільшенні резервів.
"Хоча ці необхідні дії негативно вплинули на наші результати за четвертий квартал, ми впевнені, що вони [...] створюють міцну основу для подальшого розвитку", – прокоментував звітність гендиректор банку Томас Кангемі.
- Signature Bank був одним з трьох американських банків, які збанкрутували торік один за одним. Його актив на суму $38,4 млрд і кредити на 12,9 млрд перейшли до Flagstar Bank, який є підрозділом New York Community Bankcorp.