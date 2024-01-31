Акции одного из крупнейших региональных банков США неожиданно рухнули на 45%
В США неожиданно рухнули акции банковского холдинга New York Community Bancorp, который в прошлом году выкупил активы обанкротившегося Signature Bank, пишет Bloomberg.
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В среду компания опубликовала годовую отчетность, которая оказалась хуже ожиданий рынка. Выяснилось, что в четвертом квартале банк получил $252 млн убытков вместо $206 млн прибыли, которую прогнозировали аналитики. Доход был лишь $886 млн вместо прогнозировавшихся $932 млн, а квартальные дивиденды банк решил снизить втрое – до 5 центов за акцию.
После этого их стоимость упала на 45%, и торги ими пришлось приостановить.
Банк объяснил, что ограничил дивиденды из-за необходимости увеличения резервов.
"Хотя эти необходимые действия отрицательно повлияли на наши результаты за четвертый квартал, мы уверены, что они […] создают прочную основу для дальнейшего развития", – прокомментировал отчетность гендиректор банка Томас Кангеми.
- Signature Bank был одним из трех американских банков, обанкротившихся в прошлом году один за другим. Его актив на сумму $38,4 млрд и кредиты на 12,9 млрд перешли к Flagstar Bank, который является подразделением New York Community Bankcorp.