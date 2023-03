В США закрыли Signature Bank вслед за Silicon Valley Bank

В воскресенье, 12 марта, американские регуляторы закрыли Signature Bank, что стало вторым масштабным банкротством на банковском рынке США за три дня, пишет The Wall Street Journal.

Signature ослаб из-за ставки на криптобанкинг, его падение стало третьим по масштабам в истории США. Банк столкнулся с кризисом доверия после того, как в пятницу регулирующие органы вывели с рынка Silicon Valley Bank.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Банк пытался найти покупателя или другое решение, чтобы укрепить свои финансы до утра понедельника, но не смог вовремя осуществить продажу.

Член правления Signature Барни Фрэнк заявил, что обеспокоенность клиентов относительно вложений Signature в криптовалюту возросла после краха SVB. По его словам, клиенты говорили, что чувствуют себя более комфортно в гигантских банках, таких как JPMorgan Chase & Co.

"Это была паника, вызванная SVB. Мы были в порядке до последних двух часов пятницы", – сказал он.

Банковские регулирующие органы сообщили, что клиенты Signature получат все свои депозиты, включая деньги, превышающие лимит в 250 000 долларов США для федерального страхования депозитов.

Signature был открыт в 2001 году в качестве альтернативы крупным банкам. Он гордился своим обслуживанием клиентов и отсутствием бюрократических проволочек. В 2018 году Signature нанял банкиров, специализирующихся на криптовалюте, чтобы выйти за пределы коммерческой недвижимости. Остальные банки не желали брать криптоклиентов, и Signature стал одним из ведущих банков крипторынка.

Такой фокус и специальная система платежей для криптокомпаний помогли банку более чем удвоить депозиты за два года. В начале 2022 года около 27% его депозитов были от клиентов, занимающихся цифровыми активами.

Влияние банка на криптовалюту стало проблемой. Рыночный кризис, усугубившийся после ноябрьского краха криптобиржи FTX, привел к выводу миллиардов долларов депозитов.

В конце прошлого года банк заявил, что возвращается в криптовалюты и расстается с некоторыми криптоклиентами. Он разорвал связи с международным бизнесом Binance, крупнейшей криптобиржей. Но эти шаги не успокоили инвесторов. Спираль углубилась после закрытия на прошлой неделе Silvergate Capital Corp., еще одного банка в криптомире, и банка Silicon Valley Bank, ориентированного на технологии.

Банкротство банка грозит последующим отрезанием криптоиндустрии от регулируемой банковской системы США. Некоторые из крупнейших компаний цифровых активов, включая Circle Internet Financial Ltd., Coinbase Global Inc. и Kraken от Payward Inc., использовали Signature Bank.

В пятницу, 10 марта, калифорнийский регулятор закрыл Silicon Valley Bank (принадлежит SVB Financial Group и является 16-м по размеру активов банком в США) и передал его под управление FDIC. Его банкротство стало крупнейшим со времени финансового кризиса 2008 года.

Наталія Софієнко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.