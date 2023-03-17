Банкротства американских банков. Чего ждать дальше и как это коснется Украины

Угрожают ли проблемы американских банков – Silvergate Bank, Silicon Valley Bank и Signature Bank – глобальной финансово-экономической стабильности

Вторая неделя марта ознаменовалась неожиданным молниеносным кризисом на банковском рынке США и Европы. За нескольких дней обанкротились три американских банка. Нарастающая паника среди вкладчиков угрожала эффектом домино. Успокаивать американцев пришлось даже президенту США Джозефу Байдену.

При этом до сих пор нет четкого понимания, что именно привело к кризису и чего ждать дальше. Имеем ли дело с прецедентами ошибочных бизнес-моделей отдельных игроков рынка, повлекших банкротство, или ситуацию следует воспринимать как признак возможного глобального финансового кризиса и, как результат, мировой экономической рецессии? Вроде той, которая охватила мир в 2008-2009 годах после крушения американского банковского гиганта Lehman Brothers.

Отдельный вопрос – какие последствия это будет иметь для Украины.

Неделя банкротств

8 марта о своем закрытии сообщил один из двух основных банков в США, работающих с криптовалютными компаниями, – Silvergate Bank. В начале 2023 года активы банка составляли $11 млрд, а одним из основных клиентов был потерпевший крах в прошлом году криптообменник FTX.

После FTX обанкротилось еще несколько компаний, которые также были клиентами Silvergate. Это привело к масштабному снятию депозитов со счетов в Silvergate – они сократились с $11,9 млрд до $3,8 млрд. Банку пришлось продать долговые ценные бумаги на $5,2 млрд, но это не помогло.

Уже 10 марта стало известно, что американский Silicon Valley Bank (SVB – 16-й в США по объему активов), ориентированный на работу с технологическими стартапами, признан банкротом. Это стало самым большим банковским крахом со времен финансового кризиса 2008 года. На 31 декабря общий объем активов банка составил около $209 млрд, а депозитов – $175,4 млрд.

SVB, как и Silvergate, столкнулся с оттоком средств клиентов, значительная часть которых – фирмы, поддерживаемые венчурным капиталом. Они активизировали вывод денег после банкротства криптобиржи FTX.

Чтобы компенсировать отток капитала, банки продавали облигации, в том числе низкодоходные, которые значительно подешевели из-за агрессивной политики ФРС по повышению процентных ставок. Так SVB пришлось продать облигаций на $21 млрд. Но это не помогло – банк зафиксировал убытки в $1,8 млрд.

В преддверии банкротства стоимость акций SVB упала на 60%, что вызвало цепную реакцию. Четыре крупнейших банка США – PacWest Bancorp, First Republic Bank, Charles Schwab, US Bancorp, JPMorgan Chase – потеряли $52 млрд рыночной стоимости.

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12 марта американские регуляторы закрыли Signature Bank. В свое время банк сделал ставку на криптобанкинг, но столкнулся с кризисом доверия после того, как с рынка вывели Silicon Valley Bank.

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило свой прогноз для всей банковской системы США со стабильного до негативного. По данным Moody's, американские банки сталкиваются с резким избытком депозитов из-за возникшего в результате пандемии COVID-19 фискального стимулирования, а также низких ставок.

Некоторые банки вложили эти депозиты в ценные бумаги с фиксированным доходом, которые потеряли цену после повышения ставок ФРС, что привело к значительным убыткам.

Что произошло в Банке Силиконовой долины

По словам преподавателя Edinburgh Business School и основателя First Kyiv Investment Club Ивана Компана, Silicon Valley Bank придерживался достаточно консервативной стратегии управления рисками. В частности, большую часть своих активов он держал в долгосрочных казначейских облигациях США. Эти бумаги обладают невысокой доходностью, но считаются безрисковыми.

Проблема состоит в том, что любой банк получает средства от вкладчиков на относительно короткие сроки, а вкладывает деньги в долгосрочные проекты. Если клиент желает забрать свои средства досрочно, то банк может реализовать часть имеющихся в его активах ценных бумаг и рассчитаться с вкладчиком.

По законам рынка, цена продажи банком облигаций должна быть такой, чтобы покупатель не ощутил разницы, купив облигации у банка (т.е. на вторичном рынке) или облигации на первичном рынке на срок, оставшийся до погашения облигаций банка.

Это означает, что при стабильных ставках всегда можно продать ценные бумаги по цене их покупки. Но в прошлом году Федеральная резервная система США в рамках борьбы с инфляцией начала поднимать процентные ставки. В результате ставки по новым выпускам облигациям поползли вверх. А "старые" облигации упали в цене.

На фоне "подорожания денег" произошло падение рынков акций, а компаниям стало труднее привлекать средства, особенно стартапам. В условиях нехватки денег они начали массово забирать свои вклады в банках. Silicon Valley Bank, специализировавшийся на работе со стартапами, почувствовал это в первую очередь.

Для расчета с клиентами банк был вынужден продавать активы, но дешевле, чем покупал, что привело к дефициту средств. Паника сделала свое дело – за сутки из банка вывели более 20% средств. В конце концов, банк был передан под управление государства.

"Первые ласточки"

Аналитики в США уверены, что уязвимая структура банковского баланса, которая была у SVB и Signature Bank, скорее исключение и системный кризис американскому банковскому сектору не угрожает. Что действительно угрожает сектору и финансовым рынкам в целом, так это кризис доверия инвесторов, который может приобрести цепной характер.

"После новостей о закрытии нескольких банков даже в надежных крупных банках под страхом неизвестного может начаться бегство депозитов. Здесь уже потребуются решительные действия регуляторов и властей, которые должны продемонстрировать, что вложениям ничего не угрожает", – говорит глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко.

И такие первые шаги уже сделаны, включая успокаивающее выступление президента США Джозефа Байдена, а также его обещание сделать все необходимое для защиты депозитов.

Ситуация с американскими банками вряд ли является предвестником возможного глобального финансово-экономического кризиса, аналогичного бушевавшему в 2008-2009 годах, говорит заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса. По его мнению, сравнивать нынешние банкротства с крахом Lehman Brothers в 2008 году, положившего начало глобальному экономическому кризису, не корректно.

С одной стороны, нынешние банкротства американских банков являются результатом ложной стратегии их руководства. С другой стороны, нынешняя ситуация является результатом продолжительного поднятия ставок Федеральной резервной системой США, что спровоцирует еще не одну историю банкротства. И не только в банковском секторе, утверждает собеседник LIGA.net.

"В последние годы мир привык жить в условиях, когда деньги ничего не стоят, и их есть бесконечное количество. С расчетом на это строились бизнес-модели. Эта система позволяла сохранять очень много неэффективностей в организации бизнесов – просто потому, что деньги есть всегда и всегда можно перекредитоваться", – констатирует эксперт.

Соглашается с ним глава совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова. По ее мнению, американские банки в какой-то мере стали жертвами многолетней эпохи дешевых денег. Хронически низкая инфляция и мягкая монетарная политика, характеризовавшаяся низким уровнем ключевой процентной ставки и политикой "количественного смягчения", то есть "заливки" рынка дешевыми деньгами для стимулирования экономического роста, – способствовали бурному развитию технологических стартапов и криптоиндустрии.

Что дальше

По мнению главного менеджера по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергея Колодия, текущий кризис вряд ли станет глобальным, поскольку центробанки знают, как на него реагировать, и имеют все для принятия быстрых решений. Но кризис может повлиять на политику центробанков, которая может смягчиться.

Ведь, во-первых, риски финансового кризиса могут иметь более негативные последствия, чем инфляция. Во-вторых, даже быстро урегулированный текущий кризис приведет к замедлению экономического роста и падению цен на ресурсы, то есть тех эффектов, на которые рассчитывали центробанки, поднимая ставки.

Вряд ли существенно ощутит падение американских банков глобальный сектор технологических стартапов. Но он почувствует возможное повышение ставок, предупреждает Сергей Фурса. Отрасль стартапов "купается в деньгах". Собственно именно сектор стартапов больше выигрывал из-за политики дешевых денег. Теперь же, скорее всего, вся эта история закончится, от чего будет страдать IT-сектор и отрасль стартапов.

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"Что касается рынка криптоактивов, то так или иначе в мире происходит "закручивание гаек". Этот процесс продолжится. Криптовалюта не от хорошей жизни занимает большую часть экономики. И в принципе любой криптовалюта – это пузырь, который раздулся из-за огромных дешевых денег", – утверждает собеседник LIGA.net.

Для экономики Украины нынешняя ситуация в банковском секторе США и Европы ничем не грозит. Правда, есть определенные политические риски. Так, если нынешние события приведут к экономической рецессии в США, то это может увеличить вероятность победы на президентских выборах в США условного "Трампа", заявления которого противоречат интересам Украины. Это может обойтись Украине уменьшением поддержки со стороны США в будущем.

Руслан Кисляк

редактор раздела Финансы

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