Міністр фінансів США назвав імена п'яти кандидатів на посаду голови Федрезерву
Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав імена п'яти кандидатів на посаду наступного голови Федеральної резервної системи – американського центрального банку, пише Reuters.
"Напевно, до кінця року ми ухвалимо рішення щодо Федрезерву", – сказав він журналістам у понеділок.
За словами Бессента, в його списку після першого раунду співбесід залишилися двоє чинних членів ради управителів ФРС – Мішель Боуман і Крістофер Воллер, економічний радник Білого дому Кевін Гассетт, а також Кевін Ворш, який входив до ради ФРС за часів адміністрації президента США Джорджа Буша. Крім того, у списку залишається інвестиційний директор BlackRock Рік Рідер.
"Ми збираємося провести другий раунд і сподіваємося подати президенту хороший список кандидатів одразу після Дня подяки [27 листопада]", – додав Бессент.
- Термін повноважень чинного голови ФРС Джерома Павелла закінчується у травні 2026 року.
- Президент США Дональд Трамп неодноразово критикував і публічно ображав Павелла через повільні темпи зниження процентних ставок, але врешті пообіцяв його не звільняти, а дочекатися, поки у нього вийде термін повноважень.
