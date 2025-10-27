Міністр фінансів США назвав імена п'яти кандидатів на посаду голови Федрезерву

Адміністрація Трампа хоче визначитися з тим, хто замінить Джерома Павелла, до кінця 2025 року

Фото: ФРС США

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав імена п'яти кандидатів на посаду наступного голови Федеральної резервної системи – американського центрального банку, пише Reuters.

"Напевно, до кінця року ми ухвалимо рішення щодо Федрезерву", – сказав він журналістам у понеділок.

За словами Бессента, в його списку після першого раунду співбесід залишилися двоє чинних членів ради управителів ФРС – Мішель Боуман і Крістофер Воллер, економічний радник Білого дому Кевін Гассетт, а також Кевін Ворш, який входив до ради ФРС за часів адміністрації президента США Джорджа Буша. Крім того, у списку залишається інвестиційний директор BlackRock Рік Рідер.

"Ми збираємося провести другий раунд і сподіваємося подати президенту хороший список кандидатів одразу після Дня подяки [27 листопада]", – додав Бессент.

Посада голови Федеральної резервної системи є надзвичайно важливою у США і має великий вплив на економіку країни. Рішення й висловлювання голови ФРС уважно відстежуються ринками, оскільки вони задають напрямок монетарної політики, впливаючи на ставки за кредитами, іпотеками, депозитами й загалом на економічну активність. Голова ФРС призначається президентом США і підтверджується Сенатом на термін чотири роки, вын має захист від політичного впливу – його не можна усунути без серйозних підстав.