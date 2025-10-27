Министр финансов США назвал имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва

Администрация Трампа хочет определиться с тем, кто заменит Джерома Пауэлла, до конца 2025 года

Фото: ФРС США

Министр финансов США Скотт Бессент назвал имена пяти кандидатов на должность следующего главы Федеральной резервной системы – американского центрального банка, пишет Reuters.

"Наверное, до конца года мы примем решение по Федрезерву", – сказал он журналистам в понедельник.

По словам Бессента, в его списке после первого раунда собеседований остались двое действующих членов совета управляющих ФРС – Мишель Боуман и Кристофер Уоллер, экономический советник Белого дома Кевин Хассетт, а также Кевин Уорш, который входил в совет ФРС во времена администрации президента США Джорджа Буша. Кроме того, в списке остается инвестиционный директор BlackRock Рик Ридер.

"Мы собираемся провести второй раунд и надеемся представить президенту хороший список кандидатов сразу после Дня благодарения [27 ноября]", – добавил Бессент.

Должность главы Федеральной резервной системы является чрезвычайно важной в США и оказывает большое влияние на экономику страны. Решения и высказывания главы ФРС внимательно отслеживаются рынками, поскольку они задают направление монетарной политики, влияя на ставки по кредитам, ипотеки, депозитам и в целом на экономическую активность. Глава ФРС назначается президентом США и подтверждается Сенатом на срок четыре года, он получает защиту от политического влияния – его нельзя отстранить без серьезных оснований.