Министр финансов США назвал имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва
Министр финансов США Скотт Бессент назвал имена пяти кандидатов на должность следующего главы Федеральной резервной системы – американского центрального банка, пишет Reuters.
"Наверное, до конца года мы примем решение по Федрезерву", – сказал он журналистам в понедельник.
По словам Бессента, в его списке после первого раунда собеседований остались двое действующих членов совета управляющих ФРС – Мишель Боуман и Кристофер Уоллер, экономический советник Белого дома Кевин Хассетт, а также Кевин Уорш, который входил в совет ФРС во времена администрации президента США Джорджа Буша. Кроме того, в списке остается инвестиционный директор BlackRock Рик Ридер.
"Мы собираемся провести второй раунд и надеемся представить президенту хороший список кандидатов сразу после Дня благодарения [27 ноября]", – добавил Бессент.
- Срок полномочий действующего главы ФРС Джерома Пауэлла истекает в мае 2026 года.
- Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал и публично оскорблял Пауэлла из-за медленных темпов снижения процентных ставок, но в конце концов пообещал его не увольнять, а дождаться, пока у него выйдет срок полномочий.
