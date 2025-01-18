Нацбанк проти розкриття банківської таємниці: вона є не менш важлива, ніж презумпція невинуватості

Про це в Нацбанку заявили на тлі висловів міністра фінансів України Сергія Марченка

Андрій Пишний (Фото: Facebook-сторінка голови НБУ)

На тлі висловів міністра фінансів України Сергія Марченка про необхідність відкриття банківської таємниці для Державної податкової служби Національний банк України розповсюдив повідомлення, в якому заперечив можливість надання безконтрольного та необмеженого позасудового доступу до банківської таємниці для будь-якого органу.

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Про це йдеться у пості на офіційній сторінці НБУ у фейсбуці.

"Національний банк заперечує надання безконтрольного та необмеженого позасудового доступу до банківської таємниці для будь-якого органу. За рішенням суду правоохоронці та податкові органи можуть отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, але для цього їм необхідно навести доводи обґрунтованості, доцільності та наявності підстав для отримання такої інформації, що є важливим запобіжником для обмеження доступу контролюючих органів до приватної інформації про особу", – сказано у повідомленні.

Регулятор наголошує, що наявність суспільно значущої мети не виправдовує розголошення банківської таємниці автоматично і в кожному разі.

Та додає, що у країнах Європейського Союзу захист приватної власності, зокрема персональних фінансових даних, є невіддільною частиною верховенства права. Будь-яке необґрунтоване розширення доступу до банківської інформації ставить під загрозу фундаментальні права громадян та суперечить європейським цінностям.

Тож, щоб відповідати чинним вимогам ЄС щодо обміну конфіденційною інформацією в банківській сфері, Україна наближає своє законодавство до практики ЄС та вдосконалює правовий захист персональних даних і банківської таємниці, нагадує Нацбанк.

Повідомлення закінчується цитатою голови НБУ Андрія Пишного про те, що: "Значення інституту банківської таємниці є не менш важливим, ніж визначений у Конституції принцип презумпції невинуватості, яка становить фундамент довіри в суспільстві".

"Національний банк щоразу наголошує на безумовній важливості збереження інституту банківської таємниці з метою гарантування захисту таємної інформації про клієнтів банків, по суті їх власної конфіденційної інформації, з метою збереження довіри до банківської системи на високому рівні", – зазначає Пишний.

За два дні до цього, 16 січня 2025 року міністр фінансів Сергій Марченко сказав про доцільність надання податківцям доступу до фінансових даних українців, які зараз підпадають під захист банківської таємниці.