Нацбанк против раскрытия банковской тайны: она не менее важна, чем презумпция невиновности

Об этом в Нацбанке заявили на фоне высказываний министра финансов Украины Сергея Марченко

Андрей Пышный (Фото: Facebook-страница главы НБУ)

На фоне высказываний министра финансов Украины Сергея Марченко о необходимости открытия банковской тайны для Государственной налоговой службы Национальный банк Украины распространил сообщение, в котором опроверг возможность предоставления бесконтрольного и неограниченного внесудебного доступа к банковской тайне для любого органа.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Об этом говорится в посте на официальной странице НБУ в фейсбуке.

"Национальный банк отрицает предоставление бесконтрольного и неограниченного внесудебного доступа к банковской тайне для любого органа. По решению суда правоохранители и налоговые органы могут получить доступ к информации, содержащей банковскую тайну, но для этого им необходимо привести доводы обоснованности, целесообразности и наличия оснований получения такой информации, что является важным предохранителем для ограничения доступа контролирующих органов к частной информации о лице ", – сказано в сообщении.

Регулятор подчеркивает, что наличие общественно значимой цели не оправдывает разглашение банковской тайны автоматически и в любом случае.

И добавляет, что в странах Европейского Союза защита частной собственности, в том числе персональных финансовых данных, является неотъемлемой частью верховенства права. Любое необоснованное расширение доступа к банковской информации ставит под угрозу фундаментальные права граждан и противоречит европейским ценностям.

Итак, чтобы соответствовать действующим требованиям ЕС относительно обмена конфиденциальной информацией в банковской сфере, Украина приближает свое законодательство к практике ЕС и совершенствует правовую защиту персональных данных и банковской тайны, напоминает Нацбанк.

Сообщение заканчивается цитатой председателя НБУ Андрея Пышного о том, что: "Значение института банковской тайны не менее важно, чем определенный в Конституции принцип презумпции невиновности, которая составляет фундамент доверия в обществе".

"Национальный банк каждый раз отмечает безусловную важность сохранения института банковской тайны с целью гарантирования защиты тайной информации о клиентах банков, по сути их собственной конфиденциальной информации, с целью сохранения доверия к банковской системе на высоком уровне", – отмечает Пышный.

За два дня до этого, 16 января 2025 года министр финансов Сергей Марченко в эфире одного из телеканалов сказал о целесообразности предоставления налоговикам доступа к финансовым данным украинцев, которые сейчас подпадают под защиту банковской тайны.