ПриватБанк надав кредит на 100 млн грн агрохолдингу ІМК на роботу у прифронтовій області

На Сумщині зберігаються високі воєнні ризики, тому кредит надали за пільговою ставкою під гарантії уряду

Фото: пресслужба ПриватБанку

ПриватБанк підписав кредитну угоду на 100 млн гривень за державною програмою "5-7-9%" із підприємством "Слобожанщина Агро", що належить агрохолдингу "Індустріальна молочна компанія" (ІМК). Про це повідомляє пресслужба держбанку.

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Слобожанщина Агро продовжує роботу на території Сумської області. Високі воєнні ризики в області дозволили оформити кредит за пільговою процентною ставкою під гарантії уряду, пояснюють у банку.

Кредит ПриватБанку допоможе підприємству протягом року підтримувати ведення господарської діяльності у прифронтовому регіоні.

"З початку війни фінансування агровиробництва для нас стало пріоритетом. Банк системно підтримує та продовжить підтримувати український агробізнес, який працює у прифронтових і деокупованих регіонах", – прокоментував член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.

У липні ПриватБанк надав кредит на $10 млн агропромхолдингу "Астарта" у межах підтримки великих українських сільгоспвиробників.

ІМК — один із найбільших агрохолдингів в Україні, продукція якого реалізується переважно на зовнішні ринки. Дві з трьох культур, що вирощуються ІМК, (озима пшениця і кукурудза) фактично повністю продаються за кордон. Компанія обробляє 120 000 га землі у Полтавській, Чернігівській і Сумській областях. Щомісяця вона відправляє залізницею до 70 000 тонн зерна до портів. Цього року ІМК придбала 140 вагонів-зерновозів українського виробництва.