ПриватБанк выдал кредит на 100 млн грн агрохолдингу ИМК на работу в прифронтовой области

В Сумской области сохраняются высокие военные риски, поэтому кредит выдан по льготной ставке под гарантии правительства

Фото: пресс-служба ПриватБанка

ПриватБанк подписал кредитное соглашение на 100 млн гривень по государственной программе "5-7-9%" с предприятием "Слобожанщина Агро", которое принадлежит агрохолдингу "Индустриальная молочная компания" (ИМК). Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

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Слобожанщина Агро продолжает работу на территории Сумской области. Высокие военные риски в области позволили оформить кредит по льготной процентной ставке под гарантии правительства, объясняют в банке.

Кредит ПриватБанка поможет предприятию в течение года поддерживать ведение хозяйственной деятельности в прифронтовом регионе.

"С начала войны финансирование агропроизводства для нас стало приоритетом. Банк системно поддерживает и продолжит поддерживать украинский агробизнес, который работает в прифронтовых и деоккупированных регионах", — прокомментировал член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного бизнеса и МСБ Евгений Заиграев.

В июле ПриватБанк выдал кредит на $10 млн агропромхолдингу "Астарта" в рамках поддержки крупных украинских сельхозпроизводителей.

ИМК — один из крупнейших агрохолдингов в Украине, продукция которого реализуется преимущественно на внешние рынки. Две из трех выращиваемых ИМК культур (озимая пшеница и кукуруза) фактически полностью продаются за рубеж. Компания обрабатывает 120 000 га земли в Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Ежемесячно она отправляет по железной дороге до 70 000 тонн зерна в порты. В этом году ИМК приобрела 140 вагонов-зерновозов украинского производства.