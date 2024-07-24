ПриватБанк увеличил прибыль в первом полугодии. Кредиты выросли до рекордных 102 млрд грн
Чистая прибыль государственного ПриватБанка выросла на 3% в первом полугодии 2024 года по сравнению с январем-июнем прошлого года до 30,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.
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Финансовый результат банка до налогообложения составляет 40,7 млрд грн, что на 11% больше, чем в первом полугодии 2023-го.
Общий объем кредитного портфеля нетто превысил 102 млрд грн за отчетный период, что является абсолютным рекордом в истории банка и рынка Украины. В целом кредитные портфели ПриватБанка для бизнеса и населения по сравнению с итогами шести месяцев 2023 года увеличились на 26,2 млрд грн (34%).
В госбанке отмечают, что высокое качество кредитного портфеля обуславливает почти нулевые расходы по формированию дополнительных резервов на покрытие кредитных рисков.
С начала 2024 года средства клиентов на гривневых счетах в ПриватБанке выросли более чем на 30 млрд грн (8%). При этом доля срочных депозитов остается стабильной, несмотря на тренд понижения процентных ставок по депозитам. По сравнению с первым полугодием прошлого года, средства клиентов на гривневых счетах выросли почти на 70 млрд грн (20%).
Операционные расходы ПриватБанка по итогам шести месяцев 2024 года увеличились лишь на 2% по сравнению с январем-июнем прошлого года, что значительно ниже инфляции.
На благотворительность в первом полугодии ПриватБанк перечислил 90,6 млн грн.
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