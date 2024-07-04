ПриватБанк решил продать безнадежные кредиты физических лиц на сумму 4,8 млрд грн
Государственный ПриватБанк решил до конца 2024 года продать права требования на портфель карточных кредитов общей задолженностью на сумму 4,8 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба банка в четверг, 4 июля.
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Это потребительские кредиты прошлых лет, предоставленные физическим лицам без обеспечения. Они были признаны безнадежными и уже списаны путем формирования резервов. Из портфеля для продажи исключили кредиты, по которым должниками являются военнослужащие и мобилизованные (по имеющейся в ПриватБанке информации).
В марте ПриватБанк продал через OpenMarket (госпредприятие "СЕТАМ") более 79 000 безнадежных кредитов на полмиллиарда гривен за 3% стоимости.
Эта площадка будет использоваться и для будущих продаж, но банк намерен обновить правила торгов, чтобы привлечь больше потенциальных покупателей.
Электронные торги планируется объявить в августе 2024 года.
- По итогам 2023 года доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках сократилась на 0,8 п.п. к предыдущему году – до 37,4%, а за первые пять месяцев 2024 года – сократилась до 35%.
- Больше всего NPL сосредоточено в государственных банках – 355 млрд грн. Из них в ПриватБанке – 180,9 млрд грн.