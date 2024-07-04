ПриватБанк решил продать безнадежные кредиты физических лиц на сумму 4,8 млрд грн
Фото: ПриватБанк

Государственный ПриватБанк решил до конца 2024 года продать права требования на портфель карточных кредитов общей задолженностью на сумму 4,8 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба банка в четверг, 4 июля.

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Это потребительские кредиты прошлых лет, предоставленные физическим лицам без обеспечения. Они были признаны безнадежными и уже списаны путем формирования резервов. Из портфеля для продажи исключили кредиты, по которым должниками являются военнослужащие и мобилизованные (по имеющейся в ПриватБанке информации).

В марте ПриватБанк продал через OpenMarket (госпредприятие "СЕТАМ") более 79 000 безнадежных кредитов на полмиллиарда гривен за 3% стоимости.

Эта площадка будет использоваться и для будущих продаж, но банк намерен обновить правила торгов, чтобы привлечь больше потенциальных покупателей.

Электронные торги планируется объявить в августе 2024 года.

  • По итогам 2023 года доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках сократилась на 0,8 п.п. к предыдущему году – до 37,4%, а за первые пять месяцев 2024 года – сократилась до 35%.
  • Больше всего NPL сосредоточено в государственных банках – 355 млрд грн. Из них в ПриватБанке – 180,9 млрд грн.
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