ПриватБанк решил продать безнадежные кредиты физических лиц на сумму 4,8 млрд грн

Фото: ПриватБанк

Государственный ПриватБанк решил до конца 2024 года продать права требования на портфель карточных кредитов общей задолженностью на сумму 4,8 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба банка в четверг, 4 июля.

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Это потребительские кредиты прошлых лет, предоставленные физическим лицам без обеспечения. Они были признаны безнадежными и уже списаны путем формирования резервов. Из портфеля для продажи исключили кредиты, по которым должниками являются военнослужащие и мобилизованные (по имеющейся в ПриватБанке информации).

В марте ПриватБанк продал через OpenMarket (госпредприятие "СЕТАМ") более 79 000 безнадежных кредитов на полмиллиарда гривен за 3% стоимости.

Эта площадка будет использоваться и для будущих продаж, но банк намерен обновить правила торгов, чтобы привлечь больше потенциальных покупателей.

Электронные торги планируется объявить в августе 2024 года.