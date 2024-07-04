ПриватБанк вирішив продати безнадійні кредити фізичних осіб на суму 4,8 млрд грн

Фото: ПриватБанк

Державний ПриватБанк вирішив до кінця 2024 року продати права вимоги за портфелем карткових кредитів загальною заборгованістю на суму 4,8 млрд грн. Про це повідомила пресслужба банку у четвер, 4 липня.

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Це споживчі кредити минулих років, надані фізичним особам без забезпечення. Вони були визнані безнадійними та вже списані шляхом формування резервів. З портфеля для продажу виключили кредити, за якими боржниками є військовослужбовці та мобілізовані (за інформацією, яка є у ПриватБанку).

У березні ПриватБанк продав через OpenMarket (держпідприємство "СЕТАМ") понад 79 000 безнадійних кредитів на пів мільярда гривень за 3% вартості.

Цей майданчик буде використовуватися і для майбутніх продажів, але банк збирається оновити правила торгів, щоб залучити більше потенційних покупців.

Електронні торги планують оголосити у серпні 2024 року.