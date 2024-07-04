ПриватБанк вирішив продати безнадійні кредити фізичних осіб на суму 4,8 млрд грн
Державний ПриватБанк вирішив до кінця 2024 року продати права вимоги за портфелем карткових кредитів загальною заборгованістю на суму 4,8 млрд грн. Про це повідомила пресслужба банку у четвер, 4 липня.
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Це споживчі кредити минулих років, надані фізичним особам без забезпечення. Вони були визнані безнадійними та вже списані шляхом формування резервів. З портфеля для продажу виключили кредити, за якими боржниками є військовослужбовці та мобілізовані (за інформацією, яка є у ПриватБанку).
У березні ПриватБанк продав через OpenMarket (держпідприємство "СЕТАМ") понад 79 000 безнадійних кредитів на пів мільярда гривень за 3% вартості.
Цей майданчик буде використовуватися і для майбутніх продажів, але банк збирається оновити правила торгів, щоб залучити більше потенційних покупців.
Електронні торги планують оголосити у серпні 2024 року.
- За підсумками 2023 року частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках скоротилася на 0,8 в.п. до попереднього року – до 37,4%, а за перші п'ять місяців 2024 року – скоротилась до 35%.
- Найбільше NPL зосереджено у державних банках – 355 млрд грн. З них у ПриватБанку – 180,9 млрд грн.