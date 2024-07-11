ПриватБанк выделил 120 млн грн на газогенераторные установки для пищевой компании

Поставка оборудования и реализация инвестиционного проекта ожидается до конца 2024 года

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Государственный ПриватБанк подписал инвестиционное соглашение на 120 млн грн с ведущим производителем продуктов питания. Кредит предоставлен на приобретение трех газогенераторных когенерационных установок общей мощностью 6,9 МВт, сообщает пресс-служба банка.

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Название компании не разглашается. "Мы не получили согласие клиента на публикацию по соображениям безопасности производства в военное время", — объяснили LIGA.net в ПриватБанке.

Финансирование банком этого проекта является продолжением инвестиционного плана предприятия по внедрению энергоэффективных технологий, возобновляемой и альтернативной энергетики.

Запуск газогенераторных установок позволит предприятию улучшить собственную энергобезопасность и увеличить обеспечение электричеством и теплом. Поставка оборудования и реализация инвестиционного проекта ожидается до конца 2024 года.

"Сегодня ПриватБанк дает возможность корпоративным клиентам и клиентам МСБ получить льготное финансирование на приобретение и установку оборудования энергогенерации, чтобы поддерживать и развивать производство в условиях дефицита энергии и активно развивать рынок малой распределенной генерации", — прокомментировал член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного бизнеса и МСБ Евгений Заиграев.