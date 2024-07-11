ПриватБанк виділив 120 млн грн на газогенераторні установки для харчової компанії

Постачання обладнання та реалізація інвестиційного проєкту очікується до кінця 2024 року

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Державний ПриватБанк підписав інвестиційну угоду на 120 млн грн із провідним виробником харчових продуктів. Кредит надано на придбання трьох газогенераторних когенераційних установок загальною потужністю 6,9 МВт, повідомляє пресслужба банку.

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Назва компанії не розголошується. "Ми не отримали згоду клієнта на публікацію з питань безпеки виробництва у воєнний час", – пояснили LIGA.net у ПриватБанку.

Фінансування банком цього проєкту є продовженням інвестиційного плану підприємства щодо впровадження енергоефективних технологій, відновлюваної та альтернативної енергетики.

Запуск газогенераторних установок дозволить підприємству покращити власну енергобезпеку та збільшити забезпечення електрикою й теплом. Постачання обладнання та реалізація інвестиційного проєкту очікується до кінця 2024 року.

"Сьогодні ПриватБанк дає можливість корпоративним клієнтам і клієнтам МСБ отримати пільгове фінансування на придбання та встановлення обладнання енергогенерації, щоб підтримувати й розвивати виробництво в умовах дефіциту енергії та активно розвивати ринок малої розподіленої генерації", – прокоментував член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.