ПриватБанк збільшив прибуток у першому півріччі. Кредити зросли до рекордних 102 млрд грн

Кошти клієнтів на гривневих рахунках ПриватБанку зросли майже на 70 млрд грн

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Чистий прибуток державного ПриватБанку зріс на 3% у першому півріччі 2024 року порівняно з січнем-червнем минулого року до 30,6 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Фінансовий результат банку до оподаткування становить 40,7 млрд грн, що на 11% більше, ніж у першому півріччі 2023-го.

Загальний обсяг кредитного портфеля нетто перевищив 102 млрд грн за звітний період, що є абсолютним рекордом в історії банку та ринку України. Загалом кредитні портфелі ПриватБанку для бізнесу та населення порівняно з підсумками шести місяців 2023 року збільшились на 26,2 млрд грн (34%).

У держбанку зазначають, що висока якість кредитного портфеля зумовлює майже нульові витрати на формування додаткових резервів на покриття кредитних ризиків.

З початку 2024 року кошти клієнтів на гривневих рахунках у ПриватБанку зросли на понад 30 млрд грн (8%). Водночас частка строкових депозитів залишається стабільною, попри тренд зниження процентних ставок за депозитами. Порівняно з першим півріччям минулого року кошти клієнтів на гривневих рахунках зросли майже на 70 млрд грн (20%).

Операційні витрати ПриватБанку за підсумками шести місяців 2024 року збільшилися лише на 2% порівняно з січнем-червнем минулого року, що значно нижче за інфляцію.

На благодійність у першому півріччі ПриватБанк перерахував 90,6 млн грн.