ПриватБанк вирішив продати "Дніпро-Арену" на Prozorro.Продажі

"Дніпро-Арена" (Фото: ПриватБанк)

ПриватБанк, найбільший банк України, вирішив виставити на продаж стадіон "Дніпро-Арена" та тренувальну базу в Дніпрі. Про це повідомила пресслужба банку.

Аукціон оголосять у кінці вересня на Prozorro.Продажі.

Попередня спроба продати "Дніпро-Арену" відбулася в кінці 2022 року, але тоді продаж намагалися організувати на OpenMarket і до стадії торгів навіть не дійшли. Вартість активу три роки тому оцінювалася у 113 млн грн.

"Дніпро-Арена" – футбольний стадіон у Дніпрі європейського класу, розрахований на 31 000 глядачів, реконструйований та відкритий у 2008 році.

Футбольна арена має поле розміром 105×68 м, роздягальні, зали для розминки, тренажерну залу, тренерські кімнати, приміщення для журналістів, суддів, VIP-ложу на 296 місць, ресторан на 550 місць. Футбольне поле передбачає систему підігріву, автоматичного поливу та оснащення системою штучного освітлення для проведення матчів у вечірній час. Біля стадіону розташовані автостоянки для спортсменів, персоналу та глядачів.

Тренувальна база знаходиться в лісопарковій зоні житлового масиву Придніпровськ. Побудована в 1971 році, у 2010 проведена реконструкція.

До складу тренувальної бази входять три штучні та чотири трав’яні поля, критий манеж із полем зі штучного покриття і трибунами на 506 місць, котеджне містечко для проживання футболістів і два офісно-житлові корпуси, включно з медико-відновлювальним центром, конференц-залою, кімнатою для наради тренерського складу, басейном, тренажерним залом, сауною та душовими.

