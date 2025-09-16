ПриватБанк решил продать "Днепр-Арену" на Prozorro.Продажи

"Днепр-Арена" (Фото: ПриватБанк)

ПриватБанк, крупнейший банк Украины, решил выставить на продажу стадион "Днепр-Арена" и тренировочную базу в Днепре. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Аукцион объявят в конце сентября на Prozorro.Продажи.

Предыдущая попытка продать "Днепр-Арену" состоялась в конце 2022 года, но тогда продажу пытались организовать на OpenMarket и до стадии торгов даже не дошли. Стоимость актива три года назад оценивалась в 113 млн грн.

"Днепр-Арена" – футбольный стадион в Днепре европейского класса, рассчитанный на 31 000 зрителей. Реконструирован и открыт в 2008 году.

Футбольная арена имеет поле размером 105×68 м, раздевалки, залы для разминки, тренажерный зал, тренерские комнаты, помещения для журналистов, судей, VIP-ложу на 296 мест, ресторан на 550 мест. Футбольное поле предусматривает систему подогрева, автоматического полива и оснащение системой искусственного освещения для проведения матчей в вечернее время. Возле стадиона расположены автостоянки для спортсменов, персонала и зрителей.

Фото: ПриватБанк

Тренировочная база находится в лесопарковой зоне жилого массива Приднепровск. Построена в 1971 году, в 2010 проведена реконструкция.

В состав тренировочной базы входят три искусственных и четыре травяных поля, крытый манеж с полем из искусственного покрытия и трибунами на 506 мест, коттеджный городок для проживания футболистов и два офисно-жилых корпуса, включая медико-восстановительный центр, конференц-зал, комнату для совещания тренерского состава, бассейн, тренажерный зал, сауну и душевые.

Фото: ПриватБанк