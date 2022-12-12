ПриватБанк выставил на продажу крупнейший стадион в Днепре

Государственный ПриватБанк выставил на продажу через систему электронных торгов OpenMarket футбольный стадион "Днепр-Арена" в Днепре и тренировочную базу футбольного клуба. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Стартовая цена лота – 113 млн грн. Дата проведения аукциона – 12 января 2023 года, гарантийный взнос для участия – 5,65 млн грн.

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"Днепр-Арена" – крупнейший футбольный стадион в Днепре европейского класса, вместимостью 31 003 зрителя, реконструированный и открытый в 2008 году. Находится в аренде СК "Днепр-1".

Стадион "Днепр-Арена" достался ПриватБанку в качестве залога по кредитам бывших собственников.

"Днепр-Арена" может заинтересовать инвесторов, являющихся настоящими поклонниками футбола. Лот состоит из нескольких объектов недвижимости, сданных в аренду", — уточняет генеральный директор СЕТАМ Александр Мамро.

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Роман Бриль

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