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Верховный Суд не отдал главный офис ПриватБанка в Днепре экс-владельцам

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 10:43
Верховный Суд не отдал главный офис ПриватБанка в Днепре экс-владельцам - Фото
Здание главного офиса ПриватБанка в Днепре (Фото: depositphotos.com)

28 сентября Верховный Суд оставил в силе решение суда апелляционной инстанции, которым было отказано компании "Океанмаш" в попытке отменить право собственности ПриватБанка на здание главного офиса в Днепре.

Речь идет о здании стоимостью свыше 152 млн грн, перешедшей в собственность банка за три месяца до национализации 2016 года как предмет ипотеки, взысканной для погашения кредитной задолженности компании, связанной с бывшими собственниками банка.

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Сейчас в этом здании находится главный офис банка в г. Днепр, в котором работает более 4000 сотрудников банка.

В 2016 году компания "Океанмаш" с орбиты экс-владельцев, которая с 2020 года судилась с ПриватБанком за здание, ответным письмом сообщила банку о согласии передать ему офисное здание для недопущения увеличения задолженности по кредитному договору.

Наталія Софієнко
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ПриватБанк офис приватбанка
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