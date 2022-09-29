Верховный Суд не отдал главный офис ПриватБанка в Днепре экс-владельцам
28 сентября Верховный Суд оставил в силе решение суда апелляционной инстанции, которым было отказано компании "Океанмаш" в попытке отменить право собственности ПриватБанка на здание главного офиса в Днепре.
Речь идет о здании стоимостью свыше 152 млн грн, перешедшей в собственность банка за три месяца до национализации 2016 года как предмет ипотеки, взысканной для погашения кредитной задолженности компании, связанной с бывшими собственниками банка.
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Сейчас в этом здании находится главный офис банка в г. Днепр, в котором работает более 4000 сотрудников банка.
В 2016 году компания "Океанмаш" с орбиты экс-владельцев, которая с 2020 года судилась с ПриватБанком за здание, ответным письмом сообщила банку о согласии передать ему офисное здание для недопущения увеличения задолженности по кредитному договору.
- В 2020 году Хозяйственный суд Днепропетровской области отменил государственную регистрацию права собственности ПриватБанка на главный офис финучреждения в Днепре.
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