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Суд признал компанию, связанную с Коломойским, собственником офиса ПриватБанка в Днепре

30.11.2020, 10:20
Суд признал компанию, связанную с Коломойским, собственником офиса ПриватБанка в Днепре - Фото
Приватбанк (Фото: depositphotos.com)
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Хозяйственный суд Днепропетровской области отменил государственную регистрацию права собственности ПриватБанка на головной офис финучреждения в Днепре. Об этом LIGA.net сообщили два собеседника в банке.

Решение по иску днепровской компании Океанмаш было принято 25 ноября, мотивация суда пока неизвестна, текст еще не опубликован в Едином госреестре судебных решений.

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Океанмаш обратился в суд 2 июля 2020 года, следует из материалов дела. Компания требовала признать противоправным и отменить решение о государственной регистрации права собственности банка на "объект недвижимого имущества" и признать это право за истцом.

Как уточнили собеседники LIGA.net в банке, речь идет о головном офисе банка в Днепре. На баланс финучреждения здание было поставлено только в 2016 году, отметил один из собеседников.

Адвокаты Привата готовят апелляцию. До рассмотрения в апелляционной инстанции банк остается собственником здания.

Дополнено в 10:20. ПриватБанк подает апелляцию на решение Хозяйственного суда Днепропетровской области по иску НП ООО "Океанмаш", которым суд поддержал попытку лишить банк права собственности на одно из зданий главного офиса в Днепре.

Как сообщила пресс-служба банка, 26 ноября Хозсуд в полном объеме удовлетворил исковые требования компании, которая незаконно претендует на офисное помещение, находящееся в собственности банка.

В ПриватБанке отметили, что здание Океанмаш как предмет ипотеки на законных основаниях перешло в собственность банка до национализации, в августе 2016 года.

"Такая судебная тяжба является очередной попыткой дестабилизировать работу ПриватБанка, еще одной миной замедленного действия, заложенной при оформлении перехода залогового имущества в собственность банка до национализации", – отмечается в сообщении.

В ПриватБанке подчеркнули, что судебные споры вокруг права собственности на один из офисов банка, в котором до введения карантина работало полторы тысячи сотрудников, не повлияют на текущую деятельность банка и бесперебойную работу его сервисов.

"С марта 2020 сотрудники работают дистанционно, а в случае дальнейшего негативного развития судебного разбирательства по этому объекту сотрудники будут размещены в других офисах банка", – заявили в ПриватБанке.

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Сергей Шевчук, Юрий Тарасовский
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