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ПриватБанк полностью погасил миллиардные долги Коломойского перед НБУ

ПриватБанк полностью погасил миллиардные долги Коломойского перед НБУ
24.04.2020, 14:00

ПриватБанк выплатил Нацбанку все 7,6 млрд грн долгов по кредитам рефинансирования, выданных до национализации

Государственный ПриватБанк погасил долг перед Национальным банком (НБУ) по кредитам рефинансирования на 2,34 млрд грн, выданных Привату еще до национализации. Об этом пишет Finbalance.

Издание отмечает, что теперь ПриватБанк ничего не должен НБУ по указанным кредитам. В конце февраля ПриватБанк погасил долг на 3 млрд грн, а в конце марта - еще на 2,2 млрд грн.

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Ранее банк воздерживался от погашения этих кредитов, поручителями по которым выступали связанные с Игорем Коломойским компании, чтобы взыскать деньги с них.

Общая задолженность ПриватБанка по кредитам рефинансирования, обязательства по погашению которой взял на себя Коломойский, составляла 7,6 млрд грн.

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Марина Кучук
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