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Верховный суд встал на сторону Коломойского в споре с НБУ

Верховный суд встал на сторону Коломойского в споре с НБУ
22.01.2020, 15:35

Суд запретил НБУ взыскать имущество компании Коломойского, которая поручалась по кредитам рефинанса для ПриватБанка

Верховный суд отказал Национальному банку (НБУ) в праве взыскать имущество компании Гаджибей Игоря Коломойского, которая была поручителем по кредитам рефинансирования, выданных ПриватБанку до национализации. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Таким образом Верховный суд отклонил кассацию НБУ на решения судов предыдущих инстанций. Согласно его решению, Нацбанк должен был взыскать залог с ООО "Гаджибей" только в случае невозможности списания средств с банковских счетов ПриватБанка.

Решение Верховного суда нарушает кредиторские права НБУ, заявил регулятор.

Компания Гаджибей в октябре 2014 года предоставила Нацбанку в залог два земельных участка в Одесской области в качестве обеспечения по кредиту рефинансирования на сумму 21 млн грн.

“Национальный банк наделен правом как списывать средства со счетов банков-должников, так и обращать взыскание на заложенное имущество с финансовых и имущественных поручителей. Такое право является предпочтительным и безусловным по удовлетворению кредиторских требований Национального банка по предоставленным кредитам рефинансирования, по которым наступил срок погашения”, - говорится в сообщении регулятора.

В НБУ добавляют, что Верховный суд сам неоднократно указывал, что право бесспорного списания средств со счетов ПриватБанка не является обязанностью НБУ, поэтому никоим образом не исключает и не может исключать определенное законом право на обращение взыскания на предмет ипотеки.

"Мы не согласны с решением Верховного суда и убеждены, что оно противоречит нормам действующего законодательства. Такое решение создает риск, когда экс-владельцы ПриватБанка смогут избежать ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств", - отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Также в пресс-службе НБУ отметили, что на вынесение сегодняшнего решения суду хватило меньше одной минуты в совещательной комнате.

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