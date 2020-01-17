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Коломойский подал 285 новых исков против ПриватБанка - НВ

Коломойский подал 285 новых исков против ПриватБанка - НВ
17.01.2020, 12:38

Структуры Коломойского подали сотни новых исков против ПриватБанка из-за процесса в Лондоне

Связанные с олигархом Игорем Коломойским структуры за декабрь и начало января подали в целом 285 исков против ПриватБанка, пишет НВ Бизнес со ссылкой на данные судебного реестра.

Юристы ПриватБанка подтвердили эту информацию изданию.

В частности, с ПриватБанком судятся связанные с Коломойским заемщики (220 исков), которые хотят отменить договоры поручительства и кредитные соглашения. Общая сумма долга связанных с олигархом лиц составляет порядка 240 млрд грн.

Также 45 исков подали бывшие миноритарные акционеры Привата, которые оспаривают процедуру национализации bail-in - принудительную конвертацию их депозитов в новые акции банка.

Еще 20 исков поданы против нынешнего руководства ПриватБанка. Иски инициировал профсоюз, который создал Максим Шевченко, отвечающий в ПриватБанке за возвращение долгов. Действия этого профсоюза информационно поддерживаются приближенным к Коломойскому депутатом Александром Дубинским, отмечает издание.

По данным источников НВ в юридических кругах, Коломойский больше всего опасается устной дачи показаний в Высоком суде Лондона. В связи с этим и активизировались юридические силы олигарха. Сейчас идет активная подготовка к рассмотрению дела в Лондоне по существу, которое начнется в 2021 году.

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