“Порошенко – моя марионетка”. Интервью Коломойского – за минуту

Игорь Коломойский дал еще одно интервью Экономической правде на тему национализации ПриватБанка. В этот раз олигарх говорил о своем триумфе в украинском суде, который впервые признал национализацию незаконной.
LIGA.net приводит главные тезисы Коломойского.
Порошенко хотел купить долю братьев Суркисов в телекомпании 1+1 за $200 млн, но глава НБУ того времени Валерия Гонтарева предложила получить сопоставимую долю бесплатно – такое количество акций находилось в залоге у ПриватБанка. Но это были акции не той компании. Его неправильно информировали, он — дурак — не разобрался.
Гонтарева хотела Бориваш, Пасенюк – Буковель
Гонтареву интересовал зерновой терминал "Бориваш", у нее был покупатель, который был готов заплатить $250 млн долларов. Покупатель был и на Буковель – Пасенюк искал инвесторов в Лондоне.
В последний месяц перед завершением полномочий Порошенко будет выполнять все, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он моя марионетка.
Он должен выйти к украинскому народу и сказать, что за то, что он хотел поживиться чужой собственностью, он устроил национализацию Приватбанка вместе с Гонтаревой. Точно также как он устраивал мародерство в Укрборонпроме.
Порошенко присылал Бориса Ложкина с тем, что хочет искупить свою вину за неправильную приватизацию. Я сказал, что у него осталось немного времени. Ложкин консультировался, мы ему давали всякие рекомендации. Он говорит: а как решить вопрос с виной? Я ему говорю: как решать? Вот как забрали банк, так и верните.
Нацбанк, это регулятор, чьи действия привели к национализации. Заметьте, незаконные действия. Как только вот эти "Филатовы-Порошенки" (Алексей Филатов — замеглавы Администрации президента) перестают давить на судей, сразу же появляются справедливые решения.
Мне все равно, как суды повлияют на ПриватБанк. Нынешние менеджеры тоже понесут уголовную ответственность и сядут в тюрьму на долгие годы. Они тратили государственные деньги, несмотря на имеющиеся судебные запреты — я имею в виду расходы на аудиторов, юристов, расследователей.
Эти бумаги лежат в банке на спецсчету. Приватбанк убыточен, и если бы не проценты по ОВГЗ, то он бы "зарабатывал" минус 400 млн долларов. Как влили ОВГЗ – так пускай и заберут обратно.
Порошенко не стоит преследовать
Когда человек был в финале президентских выборов, он уже субъект политической жизни и это будет воспринято как политическое преследование. Поэтому я не думаю, что новой власти нужно наступать на такие грабли, на которые наступил Янукович в отношение Тимошенко в 2011 году. Но не исключаю, что у него есть окружение, с которым нужно разбираться по полной программе.
Мы не будем форсировать никакие события, все будет по закону. Что касается ущерба. Мы понимаем, что Украина не богатая страна и сейчас ей вешать "тягарь" на плечи – это тяжело. Мы создадим достаточно комфортные условия. Но нам важна правда, прежде всего.