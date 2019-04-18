“Порошенко – моя марионетка”. Интервью Коломойского – за минуту

Игорь Коломойский дал еще одно интервью Экономической правде на тему национализации ПриватБанка. В этот раз олигарх говорил о своем триумфе в украинском суде, который впервые признал национализацию незаконной.

LIGA.net приводит главные тезисы Коломойского.

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ПриватБанк забрали для Порошенко. Цель – 1+1

Порошенко хотел купить долю братьев Суркисов в телекомпании 1+1 за $200 млн, но глава НБУ того времени Валерия Гонтарева предложила получить сопоставимую долю бесплатно – такое количество акций находилось в залоге у ПриватБанка. Но это были акции не той компании. Его неправильно информировали, он — дурак — не разобрался.

Гонтарева хотела Бориваш, Пасенюк – Буковель

Гонтареву интересовал зерновой терминал "Бориваш", у нее был покупатель, который был готов заплатить $250 млн долларов. Покупатель был и на Буковель – Пасенюк искал инвесторов в Лондоне.

Порошенко – марионетка

В последний месяц перед завершением полномочий Порошенко будет выполнять все, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он моя марионетка.

Он должен выйти к украинскому народу и сказать, что за то, что он хотел поживиться чужой собственностью, он устроил национализацию Приватбанка вместе с Гонтаревой. Точно также как он устраивал мародерство в Укрборонпроме.

Ложкин приезжал извиняться

Порошенко присылал Бориса Ложкина с тем, что хочет искупить свою вину за неправильную приватизацию. Я сказал, что у него осталось немного времени. Ложкин консультировался, мы ему давали всякие рекомендации. Он говорит: а как решить вопрос с виной? Я ему говорю: как решать? Вот как забрали банк, так и верните.

АП давила на судей

Нацбанк, это регулятор, чьи действия привели к национализации. Заметьте, незаконные действия. Как только вот эти "Филатовы-Порошенки" (Алексей Филатов — замеглавы Администрации президента) перестают давить на судей, сразу же появляются справедливые решения.

Менеджеры ПриватБанка тоже ответят

Мне все равно, как суды повлияют на ПриватБанк. Нынешние менеджеры тоже понесут уголовную ответственность и сядут в тюрьму на долгие годы. Они тратили государственные деньги, несмотря на имеющиеся судебные запреты — я имею в виду расходы на аудиторов, юристов, расследователей.

ОВГЗ могут забрать обратно

Эти бумаги лежат в банке на спецсчету. Приватбанк убыточен, и если бы не проценты по ОВГЗ, то он бы "зарабатывал" минус 400 млн долларов. Как влили ОВГЗ – так пускай и заберут обратно.

Порошенко не стоит преследовать

Когда человек был в финале президентских выборов, он уже субъект политической жизни и это будет воспринято как политическое преследование. Поэтому я не думаю, что новой власти нужно наступать на такие грабли, на которые наступил Янукович в отношение Тимошенко в 2011 году. Но не исключаю, что у него есть окружение, с которым нужно разбираться по полной программе.

Деньги не нужны, нужна правда

Мы не будем форсировать никакие события, все будет по закону. Что касается ущерба. Мы понимаем, что Украина не богатая страна и сейчас ей вешать "тягарь" на плечи – это тяжело. Мы создадим достаточно комфортные условия. Но нам важна правда, прежде всего.