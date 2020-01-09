Главу ПриватБанка пытаются лишить должности через суд

Печерский райсуд Киева 23 декабря 2019-го открыл производство по иску Первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка, который требует от набсовета уволить главу правления Петра Крумханзла. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на данные в судебном реестре.

В ноябре этот "профсоюз" просил суд признать трудовые контракты всех девяти членов наблюдательного совета Привата недействительными.

Среди ответчиков - Минфин и Кабмин, который назначил наблюдательный совет ПриватБанка. В качестве третьего лица в деле фигурирует Национальный банк, который согласовал состав набсовета, и Генпрокуратура.

Согласно данным госреестра, Первичная профсоюзная организация сотрудников акционерного общества коммерческого банка ПриватБанк была зарегистрирована 19 июня 2019 года в Днепре. Ее директором значится Максим Вячеславович Шевченко.

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