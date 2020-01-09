Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Главу ПриватБанка пытаются лишить должности через суд

Главу ПриватБанка пытаются лишить должности через суд
09.01.2020, 12:26

"Профсоюз сотрудников ПриватБанка" требует в суде уволить главу правления Крумханзла

Печерский райсуд Киева 23 декабря 2019-го открыл производство по иску Первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка, который требует от набсовета уволить главу правления Петра Крумханзла. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на данные в судебном реестре.

В ноябре этот "профсоюз" просил суд признать трудовые контракты всех девяти членов наблюдательного совета Привата недействительными.

Среди ответчиков - Минфин и Кабмин, который назначил наблюдательный совет ПриватБанка. В качестве третьего лица в деле фигурирует Национальный банк, который согласовал состав набсовета, и Генпрокуратура.

Согласно данным госреестра, Первичная профсоюзная организация сотрудников акционерного общества коммерческого банка ПриватБанк была зарегистрирована 19 июня 2019 года в Днепре. Ее директором значится Максим Вячеславович Шевченко.

Читайте также: ПриватБанк готовят к “банкротству” из-за судов Коломойского. И это хороший сценарий

Напишите нам
Петр Крумханзл дело приватбанка
Комментарии
Последние новости
 