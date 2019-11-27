Новая атака на ПриватБанк: суд открыл дело против набсовета

Первичная профсоюзная организация сотрудников ПриватБанка 18 ноября подала иск ко всем членам наблюдательного совета банка о признании трудовых контрактов недействительными. Печерский райсуд Киева начал рассматривать исковое заявление 25 ноября, свидетельствуют данные единого судебного реестра.

Среди ответчиков также указаны Министерство финансов и Кабинет министров, которые назначали набсовет. В качестве третьего лица - Национальный банк, который утвердил состав набсовета, и Генеральная прокуратура.

Подготовительное судебное заседание назначено на 27 января 2020 года.

Согласно данным госреестра, Первичная профсоюзная организация сотрудников акционерного общества коммерческого банка ПриватБанк была зарегистрирована 19 июня 2019 года в Днепре. Ее директором значится Максим Вячеславович Шевченко.