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Новая атака на ПриватБанк: суд открыл дело против набсовета

Новая атака на ПриватБанк: суд открыл дело против набсовета
27.11.2019, 14:20

Профсоюз ПриватБанка требует признать недействительными контракты с членами набсовета финучреждения

Первичная профсоюзная организация сотрудников ПриватБанка 18 ноября подала иск ко всем членам наблюдательного совета банка о признании трудовых контрактов недействительными. Печерский райсуд Киева начал рассматривать исковое заявление 25 ноября, свидетельствуют данные единого судебного реестра.

Среди ответчиков также указаны Министерство финансов и Кабинет министров, которые назначали набсовет. В качестве третьего лица - Национальный банк, который утвердил состав набсовета, и Генеральная прокуратура.

Подготовительное судебное заседание назначено на 27 января 2020 года.

Согласно данным госреестра, Первичная профсоюзная организация сотрудников акционерного общества коммерческого банка ПриватБанк была зарегистрирована 19 июня 2019 года в Днепре. Ее директором значится Максим Вячеславович Шевченко.

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ПриватБанк набсовет приватбанка игорь коломойский
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