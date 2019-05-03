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Коболев: Москва начала переговоры о транзите газа через Украину
03.05.2019, 10:49

Суркисы будут судиться с Порошенко по ПриватБанку - Коломойский

Суркисы будут судиться с Порошенко по ПриватБанку - Коломойский

Игорь Суркис хочет судиться с Петром Порошенко по делу о национализации ПриватБанка

Бизнесмен Игорь Суркис готовит иск против президента Украины Петра Порошенко по завершении его каденции. Об этом заявил олигарх Игорь Коломойский в интервью Bihus.Info.

По словам Коломойского, причиной судебной тяжбы является дело о национализации ПриватБанка.

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"Порошенко вел переговоры с Суркисом. Это будет предметом иска к Порошенко, как только он перестанет быть президентом. Я знаю это точно, что готовится к нему иск в Англии от Суркиса", - сказал Коломойский.

Напомним, решением НБУ от 13 декабря 2016 года Григорий и Игорь Суркисы были признаны инсайдерами ПриватБанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и экс-владелец банка Игорь Коломойский - акционеры телеканала 1+1, что свидетельствует о связи Суркисов с ПриватБанком.

После национализации ПриватБанка семья Суркисов добивались в судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами, что привело к потере вкладов. Они требовали взыскать с ПриватБанка депозитов на 1,05 млрд грн, $266 200 и 7 800 евро.

Киевский апелляционный административный суд в 2017 году решил, что Игорь Суркис и его родственники не являются связанными с ПриватБанком лицами, поэтому банк должен вернуть им свыше 1 млрд грн, которые были "списаны" перед национализацией.

В 2018 году ПриватБанк исполнил решение суда - деньги были выплачены. Но эта сумма меньше, чем 1,05 млрд грн, которые требовала семья Суркисов. "У банка были дополнительные встречные требования", - заявляли в ПриватБанке.

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Согласно годовой аудированной отчетности ПриватБанка, убытки банка от связанных с экс-акционерами кредитов достигли 212 млрд грн.

18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского. В частности суд отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц.

В свою очередь Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

НБУ намерен оспорить решения судов. Рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка в Шестом апелляционном суде запланировано на 13 мая.

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Теги: национализация Приватбанка, Игорь Суркис
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