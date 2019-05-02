"Кредиты Коломойского": убытки ПриватБанка достигли 212 млрд грн

Кредитный портфель ПриватБанка, который классифицируется как связанный с предыдущими акционерами, на конец 2018 года достиг 212,8 млрд грн по сравнению со 185,58 млрд грн на конец 2017 года. Об этом свидетельствует годовая аудированная отчетность банка, сообщает Интерфакс-Украина.

"По состоянию на 31 декабря 2018 года группа признала убытки 209,453 млрд грн резерва под ожидаемые кредитные убытки по этим кредитам (31 декабря 2017 года: резерв под обесценивание – 181,887 млрд грн; 31 декабря 2016 года … - 180,114 млрд грн", – отмечается в документе.

Реклама

Этот кредитный портфель проходит как "Кредиты, управляемые как отдельный портфель", и занимает 73% от общего клиентского кредитного портфеля банка, 87% – от обесцененных кредитов.

Аудитор банка E&Y отметил, что на конец 2017 года банк признавал залоговое имущество в сумме 5,61 млрд грн в составе имущества, перешедшего банку в собственность как залогодержателю, однако в 2018 году отменил признание залогового имущества и признал кредит клиенту на эту сумму и его обесценение на всю балансовую стоимость кредита. Это частично объясняет рост кредитного портфеля, связанного с экс-акционерами.

E&Y уточнил, что не смог получить приемлемые аудиторские доказательства в достаточном объеме о справедливой стоимости этого имущества на конец 2016 и 2017 гг., а также в отношении периода, когда произошло обесценение этого кредита.

Читайте также: Как и почему национализировали ПриватБанк. Самые важные моменты

18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского. В частности суд отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц.

В свою очередь Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

НБУ намерен оспорить решения судов. Рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка в Шестом апелляционном суде запланировано на 13 мая.