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НБУ опоздал со встречным иском к Коломойскому на 4,3 млрд грн

НБУ опоздал со встречным иском к Коломойскому на 4,3 млрд грн
09.01.2020, 16:05

Верховный Суд оставил решения предыдущих судов без изменения, но не исключил подачу встречного иска как отдельного на общих основаниях

Верховный Суд отказался удовлетворить кассацию Национального банка Украины и оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций, по которым НБУ возвращен его встречный иск к экс-владельцу ПравтБанка Игорю Коломойскому о взыскании 4,26 млрд грн. Об этом сообщает Finbalance.

Первичный иск к НБУ подан экс-владельцем ПриватБанка. В нем Коломойский оспаривал кредитные договоры 2008-2015 годов, заключенные между Нацбанком и ПриватБанком (о рефинансировании), а также договоры поручительства по рефинансу.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанции отказались восстановить срок для подачи Нацбанком встречного иска и соответственно вернули НБУ его встречное исковое заявление, в котором НБУ просил о взыскании с Коломойского 4,26 млрд грн (из которых 3,5 млрд грн - инфляционные потери, а 760 млн грн - 3% годовых).

24 декабря Верховный Суд оставил решения судов предыдущих инстанций без изменений. Вместе с тем, Верховный Суд отметил, что "возвращение встречного иска в рамках этого дела не является препятствием в доступе к правосудию, ведь участник дела не лишается возможности подачи такого иска как отдельного на общих основаниях".

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  • В апреле 2019 Печерский райсуд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка. ПравительствоНБУ и ПриватБанк подали аппеляции на эти решения.
  • В августе 2019 года в ответ на иск Коломойского о признании недействительным поручительства по кредиту рефинансирования, НБУ подал иск о взыскании с него 4,3 млрд грн.
  • Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство и начал рассмотрение дела о взыскании с Коломойского 4,86 млрд грн в пользу НБУ. 
  • В Женеве НБУ также пытается взыскать с Коломойского задолженность по кредитам рефинанса - ту, которая накопилась с 2016 года.
  • Общая задолженность ПриватБанка по кредитам рефинансирования, обязательства по погашению которой взял на себя Коломойский, составляет 9,2 млрд грн.
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