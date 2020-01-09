НБУ опоздал со встречным иском к Коломойскому на 4,3 млрд грн

Верховный Суд отказался удовлетворить кассацию Национального банка Украины и оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций, по которым НБУ возвращен его встречный иск к экс-владельцу ПравтБанка Игорю Коломойскому о взыскании 4,26 млрд грн. Об этом сообщает Finbalance.

Первичный иск к НБУ подан экс-владельцем ПриватБанка. В нем Коломойский оспаривал кредитные договоры 2008-2015 годов, заключенные между Нацбанком и ПриватБанком (о рефинансировании), а также договоры поручительства по рефинансу.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанции отказались восстановить срок для подачи Нацбанком встречного иска и соответственно вернули НБУ его встречное исковое заявление, в котором НБУ просил о взыскании с Коломойского 4,26 млрд грн (из которых 3,5 млрд грн - инфляционные потери, а 760 млн грн - 3% годовых).

24 декабря Верховный Суд оставил решения судов предыдущих инстанций без изменений. Вместе с тем, Верховный Суд отметил, что "возвращение встречного иска в рамках этого дела не является препятствием в доступе к правосудию, ведь участник дела не лишается возможности подачи такого иска как отдельного на общих основаниях".

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