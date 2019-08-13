Дело ПриватБанка: НБУ подал встречный иск к Коломойскому

Национальный банк Украины в рамках дела №910/5172/19 подал встречный иск к Игорю Коломойскому о взыскании 4,26 млрд грн. Об этом говорится в постановлении Северного апелляционного хозсуда от 8 августа, пишет Finbalance.

Ранее экс-владелец ПриватБанка подал иск к Нацбанку, в котором просит суд признать недействительным свое поручительство по кредиту рефинансирования, полученному от НБУ. Коломойский считает, что кредитный договор (№19 от 03.03.2009 г.) недействителен, т.к. был заключен на основании "противоправных постановлений правления НБУ".

Согласно судебным материалам, по утверждению Коломойского, уполномоченные лица НБУ не имели достаточных полномочий для заключения кредитного соглашения, учитывая отсутствие кворума на заседании правления НБУ. А недействительность договора поручительства №19-1/П от 27.05.2016 г. истец обосновывает тем, что такие требования являются производными от требований о признании недействительным кредитного договора.