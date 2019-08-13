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Дело ПриватБанка: НБУ подал встречный иск к Коломойскому

Дело ПриватБанка: НБУ подал встречный иск к Коломойскому
13.08.2019, 09:53

В ответ на иск Коломойского о признании недействительным поручительства по кредиту рефинансирования, НБУ подал иск о взыскании с него 4,3 млрд грн

Национальный банк Украины в рамках дела №910/5172/19 подал встречный иск к Игорю Коломойскому о взыскании 4,26 млрд грн. Об этом говорится в постановлении Северного апелляционного хозсуда от 8 августа, пишет Finbalance.

Ранее экс-владелец ПриватБанка подал иск к Нацбанку, в котором просит суд признать недействительным свое поручительство по кредиту рефинансирования, полученному от НБУ. Коломойский считает, что кредитный договор (№19 от 03.03.2009 г.) недействителен, т.к. был заключен на основании "противоправных постановлений правления НБУ".

Согласно судебным материалам, по утверждению Коломойского, уполномоченные лица НБУ не имели достаточных полномочий для заключения кредитного соглашения, учитывая отсутствие кворума на заседании правления НБУ. А недействительность договора поручительства №19-1/П от 27.05.2016 г. истец обосновывает тем, что такие требования являются производными от требований о признании недействительным кредитного договора.

  • Хозяйственный суд Киева перенес 8 августа рассмотрение дела о признании недействительным договора купли-продажи акций ПриватБанкаМинистерству финансов на 3 сентября.
  • Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство и начал рассмотрение дела о взыскании с Коломойского 4,86 млрд грн в пользу НБУ. 
  • В Женеве НБУ также пытается взыскать с Коломойского задолженность по кредитам рефинанса - ту, которая накопилась с 2016 года.
  • Общая задолженность ПриватБанка по кредитам рефинансирования, обязательства по погашению которой взял на себя Коломойский, составляет 9,2 млрд грн.
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