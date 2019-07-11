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11.07.2019, 12:28

Суд открыл дело о взыскании с Коломойского 5 млрд в пользу НБУ

Суд открыл дело о взыскании с Коломойского 5 млрд в пользу НБУ

Хозсуд Днепропетровской области обязали открыть дело о взыскании с Коломойского денег по рефинансу для ПриватБанка

Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство и начал рассмотрение дела о взыскании с бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского 4,86 млрд грн в пользу Национального банка (НБУ). Подготовительное заседание назначено на 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк ожидает… назначения судом рассмотрения дел по существу уже в августе 2019-го", - говорится в сообщении.

Речь идет о четырех договорах поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования, предоставленных Привату до национализации, и задолженности по этим кредитам, сформировавшейся на конец 2015-го.

Нацбанк уже пытался взыскать эти деньги через Днепропетровский суд, однако в открытии производства отказывали. Причина - постоянным местом жительства Коломойского была Женева. НБУ обжаловал такое решение, и в марте Большая Палата Верховного Суда обязала Днепропетровский суд все-таки открыть производство.

В Женеве НБУ также пытается взыскать с Коломойского задолженность по кредитам рефинанса - ту, которая накопилась с 2016 года.

Общая задолженность ПриватБанка по кредитам рефинансирования, обязательства по погашению которой взял на себя Коломойский, составляет 9,2 млрд грн.

После избрания президентом Владимира Зеленского Коломойский вернулся в Украину.

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Теги: игорь коломойский, дело о рефинансировании, дело приватбанка
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