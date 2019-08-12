Национализация ПриватБанка. Суд снова перенес рассмотрение дела

Хозяйственный суд Киева перенес 8 августа рассмотрение дела о признании недействительным договора купли-продажи акций ПриватБанка Министерству финансов на 3 сентября, сообщает НВ Бизнес.

Иск о признании недействительным договора купли-продажи ПриватБанка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами, был подан экс-совладельцем банка Игорем Коломойским и Triantal Investments Ltd (принадлежит Коломойскому и Геннадию Боголюбову).

По договору купли-продажи Коломойский продал ПриватБанк Министерству финансов за 1 гривню, так как на тот момент банк был с отрицательным капиталом.

Это уже третий по счету раз, когда Хозсуд переносит рассмотрение этого дела. Разбирательство по нему проходит в закрытом режиме из-за того, что истцы затребовали оригинал договора купли-продажи банка, который содержит банковскую тайну.