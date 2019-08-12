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Национализация ПриватБанка. Суд снова перенес рассмотрение дела

Национализация ПриватБанка. Суд снова перенес рассмотрение дела
12.08.2019, 17:39

Хозсуд перенес рассмотрение дела о признании недействительным договора купли-продажи ПриватБанка государству

Хозяйственный суд Киева перенес 8 августа рассмотрение дела о признании недействительным договора купли-продажи акций ПриватБанка Министерству финансов на 3 сентября, сообщает НВ Бизнес.

Иск о признании недействительным договора купли-продажи ПриватБанка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами, был подан экс-совладельцем банка Игорем Коломойским и Triantal Investments Ltd (принадлежит Коломойскому и Геннадию Боголюбову).

По договору купли-продажи Коломойский продал ПриватБанк Министерству финансов за 1 гривню, так как на тот момент банк был с отрицательным капиталом.

Это уже третий по счету раз, когда Хозсуд переносит рассмотрение этого дела. Разбирательство по нему проходит в закрытом режиме из-за того, что истцы затребовали оригинал договора купли-продажи банка, который содержит банковскую тайну.

  • 16 июля суд перенес рассмотрение этого дела на 8 августа, потребовав от Фонда гарантирования доказательств, подтверждающих,  что у ПриватБанка был нулевой или отрицательный капитал на момент национализации.
  • До этого рассмотрение дела переносилось 4 июня и 7 мая 2019-го.
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