Коломойский против ПриватБанка: суд перенес рассмотрение дела

Сегодня, 4 мая, Хозяйственный суд Киева перенес рассмотрение дела о признании недействительным договора купли-продажи ПриватБанка на 19 июня 2019 года. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе банка.

Суд потребовал новую информацию по делу. Иск о признании недействительным договора купли-продажи этого ПриватБанка от 21 декабря 2016 года между Министерством финансов и лицами, бывшими на тот момент его акционерами был подан экс-совладельцем банка Игорем Коломойским и Triantal Investments Ltd (принадлежит Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову).

7 мая Хозсуд Киева перенес рассмотрение дела о возврате акций национализированного ПриватБанка бывшим акционерам на 4 июня. Судья Шкурдова постановила, что разбирательство, которое до этого было открытым, будет проходить в закрытом режиме. Этот режим ввели из-за того, что истцы затребовали оригинал договора купли-продажи банка Минфином, который содержит банковскую тайну.

Напомним, 18 апреля 2019 года ОАСК принял два решения в пользу экс-владельцев ПриватБанка: отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц.

Печерский райсуд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка. Правительство, НБУ и ПриватБанк подали аппеляции на эти решения. Кроме того, ПриватБанк инициировал судебное разбирательство против своих бывших собственников в США.

Ранее, Коломойский требовал компенсацию от государства в $2 млрд за национализацию ПриватБанка.