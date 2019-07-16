Суд отложил рассмотрение иска Коломойского о возврате ПриватБанка

Хозяйственный суд Киева потребовал предоставить доказательства от Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), подтверждающих, что у ПриватБанка был нулевой или отрицательный капитал на момент национализации. Об этом говорится в определении суда от 11 июля.

Согласно документу, суд решил перенести на 8 августа рассмотрение дела по иску экс-собственника ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd о признании недействительным договора купли-продажи акций банка от 21 декабря 2016 года.

Таким образом, суд поддержал заявление истцов о необходимости дополнить дело принятыми ФГВФЛ решениями, которые стали основой для национализации ПриватБанка.

Ранее сообщалось, что Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского в рамках дела о национализации ПриватБанка.