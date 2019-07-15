Суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского

Печерский районный суд Киева 5 июля удовлетворил ходатайство ООО Приватофис, связанного с Игорем Коломойским, и снял арест с 415 объектов недвижимости компании. Об этом сообщает Finbalance.

Арест был наложен 05.04.2017 г. на земельные участки, нежилые, офисные помещения в разных регионах Украины по ходатайству генпрокуратуры в рамках уголовного производства, связанного с выдачей ПриватБанком кредитов. Кредиты выдавались до национализации и привлечения рефинансирования в НБУ связанным лицам на невыгодных условиях, что привело к задолженности юрлиц перед банком на 373 млн грн.

Суд решил, что к ООО Приватофис "не может быть применена мера уголовно-правового характера по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, в том числе, конфискация", а "арест был наложен без доказательств соразмерности стоимости недвижимого имущества, на которое был наложен арест, с размером ущерба, причиненного уголовным правонарушением, то есть с нарушением п. 4 ч. 2 ст. 173 УПК Украины".

Согласно судебным материалам, ПриватБанк предоставил кредит Приватофису. При этом в залог банку были переданы доли в уставном капитале компании-заемщика, владельцами которых являются в т.ч. ООО Тайлон, ООО Эл Ти Групп, ООО Агентство Новый мир, ООО Зернопоставки-М.

Сейчас Хозсуд Днепропетровской области рассматривает дело №904/1520/19 по иску ПриватБанка к этим компаниям, а также ООО Канделла, ООО ОПФ, ООО Элара, ООО Коммунальное обслуживание домов о взыскании их доли в уставном капитале Приватофиса (по договору залога от 28.03.2016 г.) в счет погашения задолженности Приватофиса на сумму 689 млн грн.

Кроме этого, Хозсуд Днепропетровской обл. рассматривает и другие иски ПриватБанка к Приватофису о взыскании задолженности по кредитным договорам от 17.12.2008 г. на сумму более 500 млн грн.

Вместе с тем, 12.02.2019 г. Хозсуд Киева в рамках дела №910 21566/17 по настоянию самого же ПриватБанка прекратил обязательства банка перед Приватофисом (в части уплаты 1,1 млн грн по договору аренды помещения от 01.12.2016 г.) и обязательства Приватофиса перед ПриватБанком (в части уплаты 1,1 млн грн по договору от 28.11.2017 г.) путем зачета встречных однородных требований.

Ранее Киевский апелляционный суд не удовлетворил жалобу НБУ и оставил без изменений постановление Печерского райсуда Киева, которым по ходатайству Генпрокуратуры в рамках другого уголовного производства ​(по 19 млрд грн рефинансирования, привлеченного ПриватБанком в НБУ до национализации) был наложен массовый арест на имущество компаний, прямо и косвенно связанных с "приватовцами" и их партнерами. Среди арестованных активов - в т.ч. объекты недвижимости, принадлежащие Приватофису.

Напомним, что Печерский райсуд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка. Правительство, НБУ и ПриватБанк подали аппеляции на эти решения. В судах разных инстанций рассматривают 238 000 дел, связанных с ПриватБанком.