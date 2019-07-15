Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.07.2019, 10:53

Суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского

Суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского

Печерский райсуд посчитал, что арест был наложен без доказательств соразмерности стоимости недвижимого имущества размеру причиненного ущерба

Печерский районный суд Киева 5 июля удовлетворил ходатайство ООО Приватофис, связанного с Игорем Коломойским, и снял арест с 415 объектов недвижимости компании. Об этом сообщает Finbalance.

Арест был наложен 05.04.2017 г. на земельные участки, нежилые, офисные помещения в разных регионах Украины по ходатайству генпрокуратуры в рамках уголовного производства, связанного  с выдачей ПриватБанком кредитов. Кредиты выдавались до национализации и привлечения рефинансирования в НБУ связанным лицам на невыгодных условиях, что привело к задолженности юрлиц перед банком на 373 млн грн.

Суд решил, что к ООО Приватофис "не может быть применена мера уголовно-правового характера по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, в том числе, конфискация", а "арест был наложен без доказательств соразмерности стоимости недвижимого имущества, на которое был наложен арест, с размером ущерба, причиненного уголовным правонарушением, то есть с нарушением п. 4 ч. 2 ст. 173 УПК Украины".

Согласно судебным материалам, ПриватБанк предоставил кредит Приватофису. При этом в залог банку были переданы доли в уставном капитале компании-заемщика, владельцами которых являются в т.ч. ООО Тайлон, ООО Эл Ти Групп, ООО Агентство Новый мир, ООО Зернопоставки-М.

Сейчас Хозсуд Днепропетровской области рассматривает дело №904/1520/19 по иску ПриватБанка к этим компаниям, а также ООО Канделла, ООО ОПФ, ООО Элара, ООО Коммунальное обслуживание домов о взыскании их доли в уставном капитале Приватофиса (по договору залога от 28.03.2016 г.) в счет погашения задолженности Приватофиса на сумму 689 млн грн.

Кроме этого, Хозсуд Днепропетровской обл. рассматривает и другие иски ПриватБанка к Приватофису о взыскании задолженности по кредитным договорам от 17.12.2008 г. на сумму более 500 млн грн.

Вместе с тем, 12.02.2019 г. Хозсуд Киева в рамках дела №910 21566/17 по настоянию самого же ПриватБанка прекратил обязательства банка перед Приватофисом (в части уплаты 1,1 млн грн по договору аренды помещения от 01.12.2016 г.) и обязательства Приватофиса перед ПриватБанком (в части уплаты 1,1 млн грн по договору от 28.11.2017 г.) путем зачета встречных однородных требований.

Ранее Киевский апелляционный суд не удовлетворил жалобу НБУ и оставил без изменений постановление Печерского райсуда Киева, которым по ходатайству Генпрокуратуры в рамках другого уголовного производства ​(по 19 млрд грн рефинансирования, привлеченного ПриватБанком в НБУ до национализации) был наложен массовый арест на имущество компаний, прямо и косвенно связанных с "приватовцами" и их партнерами. Среди арестованных активов - в т.ч. объекты недвижимости, принадлежащие Приватофису.

Напомним, что Печерский райсуд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка. ПравительствоНБУ и ПриватБанк подали аппеляции на эти решения. В судах разных инстанций рассматривают 238 000 дел, связанных с ПриватБанком.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ПриватБанк, приватовцы, Приватофис
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 