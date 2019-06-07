В судах находится 238 000 дел по ПриватБанку - инфографика

Суды разных инстанций рассматривают 238 000 дел, связанных с ПриватБанком. Об этом в интервью Новому времени рассказала заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук.

"Если говорить о знаковых судах - это порядка 600 дел, ПриватБанк и государство в лице Национального банка и Министерства финансов пытаются достучаться до судов всех юрисдикций, где бы можно было добиться справедливости. Есть менее знаковые - их 4800, а в целом, если учитывать наших розничных клиентов - 238 тысяч судебных процессов", - сказала Пахачук.

Она подчеркнула, что это фактически 60% судебных исков всей банковской системы по разным спорам.

"Первый из наших ключевых проблемных портфелей - корпоративные кредиты, переоформленные при бывших собственниках на "компании-однодневки", лизинг, АЗС и нефтебазы, кипрский филиал, корпоративные обязательства, дебиторская задолженность и гарантии. Каждый день все эти портфели увеличивают убытки", - отметила Пахачук.

Она рассказала, что стоимость некоторых портфелей после переоценки по международным стандартам оказывается существенно ниже заявленной. Кроме того, даже эту сумму сложно получить, поскольку нужно сначала продать недвижимость, которая была передана ПриватБанку в счет погашения кредитов.

"Начиная с марта 2017 года, мы сделали первое представление в прокуратуру, и можно проверить хронологию подачи нами заявлений в разные следственные органы: полицию, прокуратуру, НАБУ, СБУ, куда мы подавали сообщение о преступлении, о нанесении убытков и так далее … Мы думали, что будем идти в одном фарватере, чтобы получить справедливое решение. К сожалению, сегодня кроме рядовых сотрудников ПриватБанка… я не слышала, чтобы кого-то из бывших топов ПриватБанка вызывали на допросы, не говоря уже о других следственных действиях", - сказала Пахачук.

По ее слова, это стало причиной того, что ПриватБанк пошел по пути, "непривычному для банковской системы и подал иски в иностранные юрисдикции в отношении различных схем и убытков, чтобы получить справедливое решение по этим вопросам".

Пахачук напомнила, что первым был иск в Лондонский суд, который наложил всемирный арест на активы бывших собственников и шести знаковых компаний. Сейчас ПриватБанк на стадии апелляции в этом процессе.

"Следующий кейс - на Кипре. Там есть филиал ПриватБанка, но у него не было статуса юридического лица. В итоге ПриватБанк собирал деньги на территории Украины, то есть депозиты, а через филиал выдавал кредиты за рубежом. Далее у нас есть новый кейс в США, на начальной стадии. Все эти судебные процессы длительные и сложные", - подчеркнула Пахачук.

В апреле украинские суды вынесли ряд решений по национализации ПриватБанка в пользу Игоря Коломойского. 18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию и решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

Правительство, НБУ и ПриватБанк подали аппеляции на эти решения.