Рефинанс ПриватБанка. НБУ отзывает миллиардные иски к компаниям Коломойского

11 июня Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил ходатайство Национального банка (НБУ) и закрыл производство по иску Нацбанка к компании Днепразот об обращении взыскания на имущество, которое было в залоге НБУ по долговым обязательствам ПриватБанка по рефинансированию.
Как сообщает FinBalance, свое ходатайство НБУ мотивировал погашением ПриватБанком своих долгов по рефинансированию, а следовательно, отсутствием оснований у Нацбанка на обращение взыскания на предмет обеспечения по кредиту.
По аналогичным основаниям - "в связи с отсутствием предмета спора" - 9 июня Хозсуд Днепропетровской области на основании обращения НБУ закрыл производство по иску НБУ к ООО "Приватофис".
Перед этим - 28 мая - Хозсуд Киева тоже по ходатайству НБУ закрыл производство еще по одному такому иску Нацбанка к ООО "Приватофис" (об обращении взыскания на предмет ипотеки).
2 июня Хозсуд Днепропетровской области на основании такого же обращения НБУ закрыл производство по иску НБУ к ЗАО "Эрлан" (производитель напитков "Биола"), 6 июня - по иску НБУ к ООО "Перспектива Инвестмент", в мае-июне - ряд дел по искам НБУ к ООО "Гаджибей".
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