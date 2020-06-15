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Рефинанс ПриватБанка. НБУ отзывает миллиардные иски к компаниям Коломойского

Рефинанс ПриватБанка. НБУ отзывает миллиардные иски к компаниям Коломойского
15.06.2020, 18:38

У Нацбанка больше нет претензий: ПриватБанк погасил долги по рефинансированию

11 июня Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил ходатайство Национального банка (НБУ) и закрыл производство по иску Нацбанка к компании Днепразот об обращении взыскания на имущество, которое было в залоге НБУ по долговым обязательствам ПриватБанка по рефинансированию.

Как сообщает FinBalance, свое ходатайство НБУ мотивировал погашением ПриватБанком своих долгов по рефинансированию, а следовательно, отсутствием оснований у Нацбанка на обращение взыскания на предмет обеспечения по кредиту.

По аналогичным основаниям - "в связи с отсутствием предмета спора" - 9 июня Хозсуд Днепропетровской области на основании обращения НБУ закрыл производство по иску НБУ к ООО "Приватофис".

Перед этим - 28 мая - Хозсуд Киева тоже по ходатайству НБУ закрыл производство еще по одному такому иску Нацбанка к ООО "Приватофис" (об обращении взыскания на предмет ипотеки).

2 июня Хозсуд Днепропетровской области на основании такого же обращения НБУ закрыл производство по иску НБУ к ЗАО "Эрлан" (производитель напитков "Биола"), 6 июня - по иску НБУ к ООО "Перспектива Инвестмент", в мае-июне - ряд дел по искам НБУ к ООО "Гаджибей".

  • В феврале-апреле ПриватБанк полностью погасил долги перед НБУ по рефинансированию, выплатив 7,5 млрд грн. По данным НБУ, на 1 мая 2020 у ПриватБанка не было долгов по рефинансу.
  • На начало 2017 года - сразу после национализации - объем долговых обязательств ПриватБанка перед регулятором составлял 18 млрд грн.

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Юрий Тарасовский
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НБУ рефинансирование ПриватБанк игорь коломойский днепразот
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