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ПриватБанк увеличил лимит на снятие денег в банкоматах за один раз

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 11:36
ПриватБанк увеличил лимит на снятие денег в банкоматах за один раз - Фото
Фото: ЕРА

Государственный ПриватБанк установил единые лимиты на обналичивание в своих банкоматах с карт всех украинских банков в 20 000 грн с 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба банка.   

Такую сумму пользователи карт любого банка могут получить в банкомате ПриватБанка за одну операцию и повторить ее через три часа, объясняют в банке.  

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"Увеличение лимитов на снятие наличных с карт всех украинских и зарубежных банков позволит клиентам всех банков получить доступ к наличным через крупнейшую в Украине сеть банкоматов. Сегодня в сети ПриватБанка работают более 5 000 банкоматов во всех регионах Украины", — прокомментировал член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, 

В банке напоминают, что при аварийном отключении электричества ПриватБанк обеспечивает бесперебойную работу онлайн-банкинга и приложения "Приват24", "Приват24 для бизнеса", процессинга, системы безналичных расчетов благодаря переносу цифровых мощностей в облако. Также клиенты могут обратиться в ближайшее дежурное отделение, которое будет работать в отдельном режиме. 

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Роман Бриль
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